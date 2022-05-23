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Post Malone перепел песню про Чипа и Дейла

Автор Эвелина Никанорова

Релиз саундтрека фильма «Чип и Дейл спешат на помощь» состоялся 20 мая 2022 года – в день его премьеры на видеосервисе Disney+.

В альбом вошли 29 треков, в том числе 19 песен авторства композитора Брайана Тайлера, а также кавер культовой композиции «Chip ‘n Dale: Rescue Rangers» в исполнении Post Malone. В мультсериале «Чип и Дейл спешат на помощь» она звучала на открывающих титрах, а в фильме ее можно услышать на финальных. Плюс к этому вышло лирик-видео с фрагментами из фильма.

Источник: InterMedia

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