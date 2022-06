Post Malone выпустил Twelve Carat Toothache

Post Malone выпустил четвертый студийный альбом Twelve Carat Toothache. Пластинка стала первой полноформатной работой рэпера после выхода Hollywood’s Bleeding в 2019 году.

– Песни на альбоме говорят о том, что я чувствую здесь и сейчас. Взлеты, падения, бардак и биполярный аспект того, что значит быть артистом в мейнстриме, – рассказал музыкант о своем новом детище. – Я хотел сделать альбом, который поднимет настроение и покажет, что люди не одиноки во времена одиночества и беспокойства. Нам всем просто нужно проявить любовь ко всему на планете.

В работе над альбомом гостевое участие принял Weeknd, записавшийся для трека One Right Now. На пластинке также отметились Doja Cat, Fleet Foxes и Kid Laroi.

