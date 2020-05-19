Listen to «Поставщика электроэнергии можно будет выбирать самостоятельно» on Spreaker.

После того как Сейм принял поправки к Закону об электроэнергии, жители Литвы должны будут сами выбирать поставщика электроэнергии. Эти изменения будут осуществлены в Литве в течение нескольких лет.

До сих пор электроэнергия закупалась у общественного поставщика электроэнергии, ее цена определялась Государственным советом по регулированию энергетики. Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас заявил, что это важный шаг, дающий более широкие возможности выбора для потребителей.