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Посылки в паштоматах и на почте, Рождественский забег и другие новости

Автор Анжелика Орлёнок
Посылки в паштоматах и на почте, Рождественский забег и другие новости
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Посылки, подготовленные для отправки в паштомате, теперь можно оставлять и на почте. Žiemą šalta, bėgti šilta! – скоро стартует традиционный Рождественский забег. Об этих и других новостях читайте ниже.

Нововведение для водителей! С 1 января меняются требования к аптечкам в автомобилях. В состав аптечки добавлены давящая повязка, мешки со льдом, медицинский жгут-турникет и одноразовая маска. За отсутствие аптечки или ее составляющих будут штрафовать. В первый раз штраф составит 5 евро.

Предлагается без «паспорта возможностей» не впускать депутатов Сейма в здание парламента.

Вводить режим чрезвычайного положения у границы с Польшей пока нет необходимости, поэтому решено ограничиться продлением данного режима у границы с Беларусью. Сейм продлил режим чрезвычайного положения еще на месяц.

Сейм принял поправки к закону «О денежно-социальной помощи малоимущим жителям». С января следующего года компенсацию за отопление получат еще 15 тыс. жителей страны.

Премьер-министр: вакцинация от коронавируса детей от 5 лет начнется во второй половине декабря.

Sodra начинает выплачивать одноразовые пособия в размере 100 евро за сделанную прививку – до Рождества ее получат более 93 тысяч человек.

Европейский центральный банк планирует обновить дизайн евробанкнот к 2024 году.

Посылки, отправленные в паштоматы LP EXPRESS, теперь можно оставить и в любом почтовом отделении. Единственное условие – посылку надо заранее правильно подготовить. Оплатить через терминал самообслуживания и на видном месте приклеить наклейку с адресом (наклейку можно распечатать на почте). Максимальный вес посылки может достигать 30 кг, а размер не должен превышать параметры XL посылки, принимаемой паштоматом.

Опрос банка Swedbank показал, что двое из пяти жителей страны (42%) хотели бы сменить свои дом или квартиру прямо сейчас. У 15% есть конкретные планы сделать это в ближайшие три года.

Дороги столицы стали безопаснее. В Вильнюсе количество нарушений ПДД за последние годы снизилось почти вдвое.

В Вильнюсе отремонтировали участок улицы Логистикос, который находится рядом с трассой A1 Вильнюс-Каунас. Проезд по ней подходит для тяжелого транспорта и обеспечивает удобный доступ к погрузочным складам.

Пандемия корректирует даты песенных фестивалей. Праздник песни (Dainų šventę) планируется провести в 2024 году, а Праздник школьной песни (Moksleivių dainų šventę) – в 2026 году.

В среду, 8 декабря, в концертном зале Шяуляйского центра культуры (ул. Аушрос, 31) состоится праздник «Звезда уже взошла» с участием юных исполнителей. Организаторы обещают, что гости концерта попадут в мир рождественской музыки и танца.

В эту пятницу, 10 декабря, стартует Вильнюсский международный фестиваль детских и юношеских фильмов. Нас ждут актуальные темы, приключения и неожиданные истории. Показы – виртуальные.

Žiemą šalta, bėgti šilta! Любители активного образа жизни готовятся к традиционному, 46-му, Рождественскому забегу, который стартует уже в это воскресенье, 12 декабря.

Каунасское отделение Союза художников Литвы открывает новую галерею. В бывшем здании Drobė появится новое арт-пространство, у которого пока нет названия. Идеи принимаются до 13 декабря: ldskaunas@gmail.com.

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