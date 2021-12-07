Посылки в паштоматах и на почте, Рождественский забег и другие новости

Посылки, отправленные в паштоматы LP EXPRESS, теперь можно оставить и в любом почтовом отделении. Единственное условие – посылку надо заранее правильно подготовить. Оплатить через терминал самообслуживания и на видном месте приклеить наклейку с адресом (наклейку можно распечатать на почте). Максимальный вес посылки может достигать 30 кг, а размер не должен превышать параметры XL посылки, принимаемой паштоматом.