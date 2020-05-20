Потоки пассажиров общественного транспорта начали восстанавливаться

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Потоки пассажиров общественного транспорта в трех крупных городах страны — Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде — в этом месяце начали постепенно восстанавливаться.

Однако март и апрель нанесли компаниям значительный ущерб. Об этом пишет портал 15min. В столице в первые два месяца карантина пассажиропоток на некоторых маршрутах был сокращен на 80%.

При этом в первые недели мая число пассажиров в рабочие дни уже выросло более чем на пятую часть. В Каунасе цифры похожие. В Клайпеде снизившееся ранее количество пассажиров общественного транспорта в последнее время возросло до 40% бывших показателей.

Убытки компаний-перевозчиков составляют от нескольких сотен тысяч до миллиона евро.