Паутина

Повар приготовил самый дорогой бургер

Автор Эвелина Никанорова 11
Повар приготовил самый дорогой бургер

Шеф-повар из нидерландской деревни Воортхейзен приготовил самый дорогой бургер в мире. Об этом сообщает издание Dunya News.

Робберт Ян де Веен из ресторана De Daltons просматривал книгу рекордов Гиннеса и увидел, что в 2011 году один из ресторанов в американском штате Орегон создал самый дорогой гамбургер в мире.

«Этот бургер стоил около пяти тысяч долларов и весил 352 килограмма. Такое блюдо невозможно съесть в одиночку, поэтому я решил, что мог бы сделать лучше», — сказал голландец.

Веен решил, что сделает небольшой бургер для одного человека, но состоящий из самых дорогих ингредиентов. Он использовал котлету из мраморной говядины, пищевое золото и булочку с добавлением шампанского Dom Pérignon. Кроме того, в состав его творения вошли белужья икра и соус барбекю с добавлением виски Macallan.

Конечная стоимость блюда побила мировой рекорд и составила 5964 доллара без учета налогов и чаевых.

Источник

Еще больше новостей – по ссылке.

Метки:

Актуальные новости

Шестилетний мальчик на рыбалке поймал рыбу размером с себя

Шестилетний мальчик на рыбалке поймал рыбу размером с себя

Автор Эвелина Никанорова
Всемирный день дедушек, бабушек и пожилых людей

Всемирный день дедушек, бабушек и пожилых людей

Автор Эвелина Никанорова
Semki 8 Sezona 900x600 1 580x460

Исследователи выяснили, в чем секрет успеха «Игры престолов»

Автор Эвелина Никанорова
Меган Маркл написала первую детскую книжку

Меган Маркл написала первую детскую книжку

Автор Эвелина Никанорова
Австралийские астрономы обнаружили «загадочный» радиосигнал из ближайшей к Земле планетной системы

Австралийские астрономы обнаружили «загадочный» радиосигнал из ближайшей к Земле планетной системы

Автор Эвелина Никанорова
Диетолог назвала лучший маринад для шашлыка

Диетолог назвала лучший маринад для шашлыка

Автор Эвелина Никанорова
Сакартвело &#8211; официальное название Грузии

Сакартвело – официальное название Грузии

Автор Эвелина Никанорова
Hyundai поднял в небо более 3000 дронов и побил рекорд Гиннесса

Hyundai поднял в небо более 3000 дронов и побил рекорд Гиннесса

Автор Эвелина Никанорова
Власти бельгийского города извинятся за сожжение в 1590 году «ведьмы»

Власти бельгийского города извинятся за сожжение в 1590 году «ведьмы»

Автор Эвелина Никанорова