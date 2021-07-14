Повар приготовил самый дорогой бургер

Шеф-повар из нидерландской деревни Воортхейзен приготовил самый дорогой бургер в мире. Об этом сообщает издание Dunya News.

Робберт Ян де Веен из ресторана De Daltons просматривал книгу рекордов Гиннеса и увидел, что в 2011 году один из ресторанов в американском штате Орегон создал самый дорогой гамбургер в мире.

«Этот бургер стоил около пяти тысяч долларов и весил 352 килограмма. Такое блюдо невозможно съесть в одиночку, поэтому я решил, что мог бы сделать лучше», — сказал голландец.

Веен решил, что сделает небольшой бургер для одного человека, но состоящий из самых дорогих ингредиентов. Он использовал котлету из мраморной говядины, пищевое золото и булочку с добавлением шампанского Dom Pérignon. Кроме того, в состав его творения вошли белужья икра и соус барбекю с добавлением виски Macallan.

Конечная стоимость блюда побила мировой рекорд и составила 5964 доллара без учета налогов и чаевых.

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