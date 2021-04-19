Повторно вакцинироваться Vaxzevria можно будет и не через 3 месяца

Вторую прививку Vaxzevria можно получить раньше, чем через 12 недель

Министерство здравоохранения Литвы сообщило, что второй дозой вакцины Vaxzevria можно привиться раньше, чем через 12 недель, если есть такое желание. С таким сообщением Минздрав обратился в центры вакцинации. Напомним, что в настоящий момент в столице вторую прививку препаратом Vaxzevria регистрируют ровно через 12 недель после первой. Согласно характеристике ранее упомянутого препарата, вторую прививку можно делать по прошествии 4-12 недель после вакцинации первой.

В Израиле отменили обязательное ношение масок на улице

А в Израиле отменили обязательное ношение масок на улице. В настоящий момент в стране наблюдается низкий уровень инфицирования коронавирусом. Между тем, в закрытых помещениях ношение индивидуальных средств защиты по-прежнему обязательно.

Италия планирует ослабить карантинные ограничения

Тем временем, власти Италии уже со следующей недели могут ослабить ограничения. На фоне снижения числа новых случаев инфицирования и успехов в проведении вакцинации правительство страны готово пойти на обдуманный риск. В первую очередь в регионах с низким уровнем заражений подумывают вновь открыть школы. Вслед за этим в середине мая должны открыться бассейны, а в начале июня – спортзалы и фитнес-центры.

Катар планирует привить всех болельщиков, которые приедут на ЧМ-2022 по футболу

Между тем, власти Катара желают, чтобы все фанаты, которые приедут в ноябре 2022 года на Чемпионат мира по футболу, были привиты от коронавируса. В настоящий момент они ведут переговоры с ведущими производителями вакцин, чтобы обеспечить такую возможность. В Катаре с населением 2,32 млн человек за время пандемии заразились около 195 тыс., умерло 367 человек.

В Великобритании состоится пробный концерт без соблюдения обязательных карантинных мер

Второго мая британская группа Blossoms проведёт пробный концерт, гости которого не будут соблюдать социальную дистанцию. Мероприятие стало частью правительственной программы по возобновлению массовых мероприятий. Между тем, шоу смогут посетить только 5 тыс. человек, несмотря на то, что площадка рассчитана на 7,5 тыс. Все зрители должны будут сдать тест на коронавирус до и после мероприятия.