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Поздравление Епископа Вильнюсского Дарюса Трийониса

Автор RUSRADIO LT 17

Дорогие братья и сестры!

Поздравляю вас всех с великим и светлым праздником Рождества Христова и с наступающим Новым годом!

И вновь, как каждый год, так и в этом году, перед нашим духовным взором раскрывается тайна явления Бога на земле. Когда земля, принявшая младенца Христа, становится для нас небом. Тайна этого события наполняет наше сердце не просто радостью, но ликованием, и предчувствием своего великого назначения. И нам быть сынами света

Для нас очень важны, дорогие братья и сестры, христианские праздники, которые напоминают нам о Боге, нашем Творце и Спасителе. Эти священные и праздничные события дают нам духовную и физическую силу для нашей жизни. С Божьей помощью нам легче идти по дороге жизни, преодолевая любые испытания и трудности. 

Желаю вам всем здоровья, мира и благословения от Бога. Еще хочу пожелать вам от новорожденного младенца Иисуса Христа радости, святой и деятельной, чтобы действительным примером всей своей жизни возвещать миру, что с нами есть Бог.

Славьте Бога в душах ваших. Славьте Бога неустанной надеждой и верностью. Свет Вифлеемской звезды да озарит ваши души! С нами Бог да будет навсегда! 

С Рождеством Христовым!

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Фото: Global Look Press/Igor Petyx/Keystone Press Agency

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