Поздравление и обращение Ингриды Шимоните к жителям Литвы

Приближается Пасха – праздник Воскресения Христова. Это время, когда природа пробуждается, дни становятся светлее. К сожалению, на нашу повседневную жизнь по-прежнему влияют пандемии и вирусы, а теперь и новые их мутации.

Наши совместные усилия помогли снизить распространение вируса, мы все вместе пережили вторую волну. В конце прошлого года Правительству пришлось принять ряд неприятных, но необходимых решений, и многие из них всё ещё остаются в силе. Самый главный результат этих усилий – значительное сокращение числа умерших.

Сегодня я снова прошу терпения, концентрации и понимания, несмотря на то, что усталость ежедневно ослабляет готовность соблюдать ограничения карантина. Наша главная цель – не допустить, чтобы с третьей волной пришли новые большие потери. Мы вновь наблюдаем рост количества случаев заболевания во многих европейских странах, видим, как города, регионы или целые государства опять возвращаются к условиям строгого карантина.

Правительство стремится свести к минимуму количество новых случаев заболевания, уменьшая ограничения к воспрявшему бизнесу. Для успеха нам важно работать вместе – соблюдать правила безопасности, профилактически тестироваться и прививаться.

Вакцины уже не являются недавно одобренными, но труднодосягаемыми, как это было в конце прошлого года. Призываю Вас довериться достижениям науки. У нас уже есть три подтверждённые вакцины, и их будет ещё больше. Только в этом месяце в Литву поступит столько же вакцин, сколько было завезено до сих пор. Все используемые в Литве вакцины безопасны. Вакцина не только защитит всех, кто привился, но и создаст более безопасную среду для остальных. Я приглашаю сделать прививку тех, до кого дошла очередь, и призываю привиться тех, кто сомневается. Каждый привитый человек даёт шанс вернуться к жизни, по которой мы все соскучились.

Я ежедневно думаю и благодарю всех: врачей, учителей, социальных работников, полицейских и стрелков, я благодарна всем добровольцам, всем, кто создаёт рабочие места или ждёт возможности вновь открыть закрытые двери. Я благодарю каждого гражданина страны за терпение и понимание того, что злость не решит эту тяжёлую ситуацию.

Давайте беречь друг друга. Эти усилия особенно значимы сейчас. Я просила об этом на Рождество, и я буду просить об этом до тех пор, пока коронавирус не перестанет отнимать места в больницах у людей с другими болезнями. Сейчас их по-прежнему более 600, поэтому нашим родным и близким сложнее получить помощь, в которой они нуждаются.

Правительство прилагает все усилия, чтобы это время суматохи, ограничений и потерь как можно скорее закончилось. Давайте же с надеждой ожидать праздника Пасхи, но в то же время давайте делать то, что может каждый из нас.

Спасибо Вам всем.