Поздравление канцлера Православной церкви в Литве протоиерея Виталия Моцкуса с Рождеством Христовым

“Всех – и православных христиан, и вообще всех людей, которые празднуют Рождество Христово, и для которых это событие что-то значит в жизни, – я поздравляю с Рождеством Христовым. Когда мы слышим эти слова, сразу в сердце, и в памяти, вспоминаются радость, свет, божественная благодать. Этот праздник объединяет множество людей, друзей, близких, родных. Это праздник семьи. В этом году – немного с ограничениями, и не можем в полной мере это сделать, – но все-таки стараемся поздравить друг друга с этим праздником. И я желаю всем-всем людям доброй воли радости и света в душе. Я желаю, чтобы в эти тяжелые, для некоторых, может, людей и трудно переносимые дни карантина, когда мы не можем обнять своего близкого, не можем даже во время богослужения сходить в храм, все-таки чтобы Рождество Христово укрепило, и мы знали, что мы не одни, что Господь с нами.

Хотел бы в этот день сказать слова приветствия и напомнить, что мы празднуем особое событие. Не просто какой-то мифологический случай или какую-то красивую историю, которая нас чему-то учит. Нет, мы празднуем конкретное событие, факт истории нашего мира. Когда Господь Бог стал человеком. И благодаря этому мы, собираясь в храмы, можем принять тело и кровь нашего Господа. Причаститься.

Потому желаю, чтобы в эти светлые дни наши сердца наполнились радостью, наполнились любовью к Богу и к ближнему. Чтобы мы вспомнили, скажем даже так, лишний раз позвонить, еще раз позвонить человеку, и спросить, как его здоровье, поздравить с праздником. И просто самому порадоваться и его порадовать. Пусть Рождество Христово и в эти тяжелые дни будет именно этим, поддерживающим людей, светлым, прекрасным событием и днем!”