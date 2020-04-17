Listen to «Поздравление мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса православным христианам» on Spreaker.



“Дорогие вильнюсцы, дорогие слушатели! Хочу вас всех поздравить с наступающей Пасхой, с воскресением Христа, и хочу пожелать, чтобы все эти невзгоды, которые мы имеем сейчас в связи с вирусом и карантином, — чтобы они прошли, и чтобы весна вам принесла только счастье и здоровье!”

RUSRADIO LT присоединяется к этим словам и поздравляет всех православных христиан с наступающим светлым праздником.