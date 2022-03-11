Поздравление премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните c Днем восстановления независимости

Дорогие граждане Литвы,

В этом году одиннадцатое марта мы встречаем перед лицом войны в Европе. Каждый день приносит боль, полон неопределённости и жестокости Кремля. Однако они также полны смелости, бессмертной надежды украинцев и огромной волны общности, проносящейся через весь свободу ценящий мир. Сегодня говорить о том, что значит праздновать и укреплять свободу, важнее, чем когда-либо ранее.

Как ни парадоксально, именно в нынешней ситуации мы наиболее ясно почувствовали, что являемся обществом свободных людей, что о единении, когда оно становится необходимым, о свободе, которую мы ежедневно защищаем и которой так дорожим, мы не только говорим, но и активно в это верим и можем доказать это делами.

Богат не тот, у кого всего много, а тот, кто делится. Мы убедились в том, что действительно можем быть солидарными, и раскрыли огромный потенциал эмпатии, для раскрытия которого, увы, потребовалось особенное потрясение.

Я верю в то, что свободен тот, кто обладает смелостью бороться за свободу. Более тридцати лет назад наша решимость восстановить независимость государства и для других стала вдохновением для борьбы за свободу. Сегодня украинский народ так же показывает всему миру пример того, что означает истинная жажда свободы. Украина борется за всех нас.

Сегодня я хочу пригласить вас отпраздновать победу жизни и творчества над ненавистью и деструкцией.

Давайте отпразднуем свободу, помогая народу Украины. После войны свободный мир должен быть более правдивым, более чутким и более солидарным. Это не означает, что не придётся преодолевать сложных вызовов, но слова о том, что мы можем черпать силы из прошлого, станут ещё крепче.

Давайте укреплять, растить и защищать имеющуюся свободу. Да здравствует свободная Литва. И да здравствует свободная Украина!

LRVK | Laima Penek