Поздравление Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы с Днем государства

Дорогие жители Литвы!

Поздравляю вас с Днем государства!

День 6 июля позволяет нам мысленно вернуться к истокам Литвы — решающему мгновению, когда начался отсчет нашей общей истории.

Вместе с королем Миндаугасом впервые выходя на Запад, мы до сих пор движемся по выбранному пути. Выросшие и созревшие в семье европейских государств, мы остаемся открытыми для тех, кто любит свободу и придерживается законов.

История учит нас делать правильный выбор: укреплять единство и взаимопонимание, протягивать друг другу руку, а не отталкивать, вместе достигать того, что кажется слишком смелым и трудно досягаемым.

Иногда просто нужно решиться. Поэтому сегодня я призываю: давайте чаще гордиться тем, что уже достигнуто, и смелее менять то, что нам в Литве не нравится.

Мы все — творцы истории. Это означает, что для нас нет ничего невозможного!

Хорошего праздника!