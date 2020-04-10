Поздравление Президента Литвы Гитанаса Науседы и его супруги Дианы Науседене с Пасхой!

Дорогие,

давайте откроем двери и окна весне, возрождению человека и земли. Давайте подышим свежим воздухом, улыбнемся друг другу. День Великого Воскресения побуждает нас задуматься о том, что вечно и непоколебимо.

Я смотрю в глаза каждому из вас. В конце концов, любовь, уважение и вера всегда были источником жизненной силы для нашей нации.

Мудрость, терпение и здоровый инстинкт самозащиты помогли нам противостоять авантюрам и взаимной конфронтации перед лицом опасности. Сегодня эти качества нужны как никогда.

Несколько дней назад я встретил мальчика девяти-десяти лет, который без колебаний спросил меня: президент, мы выздоровеем? Мой ответ был прост — конечно, паренёк , мы поправимся, но было бы лучше просто не заболеть. Однако смысл этого вопроса гораздо глубже.

Посмотрим правде в глаза, наш злейший враг не коронавирус. Наш самый злейший враг — это вирус страха и ненависти. Давай прогоним его из домов. Давайте мечтать о том, как мы будем жить после преодоления трудностей, с которыми мы сталкиваемся, мы будем более чувствительными, более прощающими, более щедрыми. Сегодня прекрасная возможность обрести мужество, чтобы стать лучше.

Счастливой Пасхи всем вам!

Президент Гитанас Науседа

Дорогие,

сегодня нас объединяют три самые важные ценности. Это надежда, вера и любовь. Надежда на то, что серьезная болезнь не настигнет наши семьи. Вера в то, что, работая вместе, мы преодолеем абсолютно все трудности. И любовь, любовь любимого человека.

Из любви, во имя любви, с любовью мы можем делать самые удивительные вещи.

С праздником вас, дорогие.

Пусть наши дети наслаждаются самыми красивыми пасхальными яйцами, пусть наши дома излучают тепло.

С праздником Воскресения, с праздником Пасхи!

Диана Науседене