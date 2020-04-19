Поздравление священнослужителя с Пасхой, Воскресением Христовым

Сегодня православные христиане отмечают Светлое Христово Воскресение, Пасху. Вашему вниманию — поздравление канцлера епархиального управления Православной церкви в Литве протоиерея Виталия Моцкуса.

— Всех христиан, а особенно — православных христиан, — поздравляю с этим торжеством. Я желаю, чтобы эти пасхальные дни, которые мы проводим дома, дали нам не менее радости, чем раньше. Не менее радости от присутствия рядом близкого человека. А значит, мы должны в пасхальные дни особо подумать о тех людях, которые живут одни. Значит, им позвонить, связаться с ними и поздравить с этим праздником. Для того, чтобы и в их сердце появилось чуточку больше радости или меньше уныния, меньше страха. Даже одна минута разговора очень важна. Поэтому пусть Господь — воскресший Иисус Христос — благословит каждого человека, который любит Бога и любит своего ближнего. Пусть эта Пасха пройдёт тихо, мирно, но, с другой стороны, — радостно и даже торжественно. А то торжество каждый из нас может соделать в своём сердце. Христос Воскресе!