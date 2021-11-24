Пожарные электромобили, интеллектуальные счётчики и вечерние платья

Правительство поддержало предложение вместо действующего сейчас налога на регистрацию ввести с 2023 года регулярный налог на использование автомобиля. До 2025 года это было бы 138 евро в год, далее – вдвое больше. Дискуссии на эту тему продолжатся в Сейме.