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Пожарные электромобили, интеллектуальные счётчики и вечерние платья

Автор Анжелика Орлёнок
Пожарные электромобили, интеллектуальные счётчики и вечерние платья
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Пожарные Литвы приобрели два первых электромобиля. Vilniaus Vandenys создаёт интеллектуальную систему водоснабжения. А висагинцы скоро увидят самые красивые вечерние платья ХХ века. Об этих и других новостях читайте ниже.

Литва не думает закрывать сообщение с Беларусью, говорит премьер Ингрида Шимоните.

Кабинет министров одобрил предложение о повышении с 2023 года акцизов на топливо и передал его на рассмотрение в Сейм.

Правительство поддержало предложение вместо действующего сейчас налога на регистрацию ввести с 2023 года регулярный налог на использование автомобиля. До 2025 года это было бы 138 евро в год, далее – вдвое больше. Дискуссии на эту тему продолжатся в Сейме.

Каунасская клиника проведет клинические исследования лекарства от коронавируса.

Пожарные обновили свой автопарк. Приобрели два первых пожарных электромобиля.

Официально: 10 автомобилей Renault Megane без опознавательных знаков пополнили автопарк полиции.

Банк Литвы выпустил коллекционные монеты, посвящённые известной литовской сказке «Эгле – королева ужей».

Компания LTG Link с 12 декабря вносит изменения в расписание поездов. Цель – более удобное сообщение с крупными городами, скоростные маршруты и равномерное распределение рейсов в течение дня.

Работы по реконструкции набережной Нерис в Вильнюсе продолжатся весной.

Скоро не надо будет записывать показания счётчиков воды. Vilniaus Vandenys создаёт интеллектуальную систему водоснабжения и уже установил около 8000 дистанционных счётчиков. Это первый подобный проект в странах Балтии и Польше.

К 100-летию со дня рождения Юозаса Лукша-Даумантаса на пересечении улиц Тускулену, Апкасу и Минтиес в столице открылся новый сквер.

Вильнюс отметил 170-летие Йонаса Басанавичюса.

25 ноября в киноцентре «Скальвия» представят программу, посвящённую литовскому режиссёру Йонасу Мекасу.

Каунасские власти одобрили изменение названия «Стадиона С. Дарюса и С. Гиренаса». Название решили писать без имён лётчиков. После реконструкции он будет называться «Стадион Дарюса и Гиренаса».

2 декабря в Национальном художественном музее им. Чюрлёниса в Каунасе откроется выставка «Литовские новогодние и рождественские открытки, выпущенные в советское время».

3 декабря в зале Висагинского центра культуры «Седулина» откроется выставка моды «Приглашение на бал». На ней будут представлены самые красивые вечерние платья ХХ века из коллекции Александра Васильева.

Центр регистров отобрал несколько предприятий, названия которых, по мнению специалистов, являются самыми оригинальными. Среди них: Trys laisvadieniai («Три выходных дня»), Kai aš buvau mažas («Когда я был маленьким» ), Noriu švęsti («Хочу праздновать» ) и Bobikas («Бобик»).

Вильнюсская мэрия открыла секрет: Рождественская ель в этом году будет украшена уникальными снежинками.

Идея Каунасского Рождества весьма оригинальна — лето среди зимы, райский сад и луга. Главными гостями Каунасской ёлки станут дети с недугами.

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