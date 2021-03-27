Пожарные предупреждают: за поджоги сухой травы грозят штрафы

С наступлением теплых выходных пожарные предупреждают жителей страны – за поджоги сухой прошлогодней травы грозят штрафы.

В выходные будет не только тепло, но и довольно ветренно. Поэтому от малейшей искры может возникнуть огромный пожар.

В этом году пожарные уже тушили более 150 возгораний на открытых территориях. Только в марте – более ста. Треть из них – в Вильнюсской области.

Пожарные напоминают, что, сжигая траву, люди уничтожают растения и животных. А кроме того – подвергают опасности свое имущество, и даже жизнь.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.