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Пожарные предупреждают: за поджоги сухой травы грозят штрафы

Автор RUSRADIO LT 29

С наступлением теплых выходных пожарные предупреждают жителей страны – за поджоги сухой прошлогодней травы грозят штрафы. 

В выходные будет не только тепло, но и довольно ветренно. Поэтому от малейшей искры может возникнуть огромный пожар.

В этом году пожарные уже тушили более 150 возгораний на открытых территориях. Только в марте – более ста. Треть из них – в Вильнюсской области.

Пожарные напоминают, что, сжигая траву, люди уничтожают растения и животных. А кроме того – подвергают опасности свое имущество, и даже жизнь.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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