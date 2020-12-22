Пожарные призывают устанавливать дымовые детекторы

В связи с ростом числа погибших при пожарах пожарные призывают жителей страны установить дымовые детекторы, которые предупреждают о возгорании.

Эти приборы, между прочим, являются обязательными. По данным пожарных, в этом году в огне уже погибли 92 человека, на 22 больше, чем в прошлом году. Только в декабре – 10 человек. Большинство жертв – в сельской местности. В деревнях дымовых детекторов дома не имеет примерно половина жителей. Кроме того, из-за карантина пожарные сейчас не могут навещать людей и помогать им с расчисткой дымоходов, а также с приведением в порядок печей и электроинсталяции.

Все же, больше всего людей в этом году погибли в пожарах, вызванных неосторожным курением (35 человек).

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.