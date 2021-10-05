Безопасность

Пожарные просят проверить состояние печей и дымоходов

Автор Анжелика Орлёнок
Пожарные просят проверить состояние печей и дымоходов
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С приходом отопительного сезона пожарные напоминают жителям страны о необходимости проверить в домах состояние печей и дымоходов. Специалисты подчеркивают, что избежать пожаров, а также гибели не только имущества, но и людей помогает ответственное отношение к правилам безопасности.

По статистике, в стране не приведена в порядок пятая часть всех печей. Кроме того, в каждом пятом жилом доме обнаруживается неисправная электроинсталляция.

Беспокойство у пожарных вызывает и тот факт, что более 40 процентов жителей страны все еще не установили дома дымовой детектор. Между тем этот простой прибор – недорогой, и он обязательно должен быть в каждом доме.

С начала этого года в стране было более 6,5 тыс. пожаров, в них погибли 62 человека.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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