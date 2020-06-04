Пожарные спасатели напоминают правила поведения на воде

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С приходом лета пожарные спасатели напоминают отдыхающим правила безопасного поведения на воде.

Купаться рекомендуется в обозначенных местах, где дежурят спасатели, или хотя бы неподалеку находятся другие люди. Не следует нырять в незнакомых местах. Нельзя хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде. Очень важно не оставлять у воды детей без присмотра.

Специалисты также советуют не купаться в нетрезвом состоянии.

Заметив несчастье, не оставайтесь равнодушными, немедленно звоните спасателям.