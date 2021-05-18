«Позитивные установки»: 4 совета коучей, которые могут быть вредны

«Иди в свои страхи», «выходи из зоны комфорта», «мысли только позитивно», «полагайся на себя», «не сдавайся». Мы слышим эти и многие другие советы от коучей по личностному росту, а также от простых людей, которых считаем экспертами в каких-либо сферах.

Каждая из приведенных выше фраз действительно может мотивировать и помогать на пути к нашим целям. Однако иногда бездумное использование подобных советов, наоборот, травмирует и вводит в апатию. Что не так с каждым из них?

1. «ВЫХОДИ ЗА ПРЕДЕЛЫ ЗОНЫ КОМФОРТА»

Эта фраза и слова вроде «иди в свои страхи» часто несут в себе призыв к действию вне зависимости от того, есть ли у человека на это силы. Некоторых людей очень легко заразить идеей — они тут же бегут воплощать ее в жизнь. Однако при этом зачастую не могут критично оценить, действительно ли это их подлинное желание и есть ли у них ресурсы, чтобы его выполнить.

Например, человек решил выйти из зоны комфорта и загорелся идеей продавать свои услуги, не имея для этого достаточных знаний и возможностей. Он поборол страх по совету коучей, но вдруг получил негативную реакцию на свой продукт или услугу. По итогу он может опустить руки, а позже и вовсе эмоционально выгореть.

Помните: порой наши страхи сигнализируют о том, что действовать еще рано. Нередко они помогают разобраться, хотим ли мы изменений на самом деле и насколько готовы к ним в данный момент. Поэтому не стоит воспринимать их исключительно как фактор, который мешает нам на пути к достижению целей.

Поэтому, чтобы данный совет вам не навредил, спросите себя:

А для чего я сейчас иду в свои страхи и выхожу за рамки комфорта? Что хочу получить?

Есть ли у меня на это силы, время и ресурсы? Достаточно ли у меня знаний?

Я это делаю, потому что надо или потому что хочу?

Не бегу ли я от себя? Пытаюсь ли я что-то доказать окружающим?

2. «НЕ ОСТАНАВЛИВАЙСЯ, ТОЛЬКО ВПЕРЕД»

Это второй по популярности совет. Между тем в психотерапии существует понятие «компульсивные действия». Этим словосочетанием описывают, например, те ситуации, когда человек боится остановиться и отдохнуть, его пугает мысль: «А вдруг пропадет все, что нажито непосильным трудом?»

Из-за подобных опасений человек не может взять паузу, чтобы услышать себя. Наоборот, он все время ставит новые цели. Не успев «переварить» старый опыт, он уже стремится получить новый. Например, он может постоянно есть: сначала одно блюдо, потом снова к холодильнику за десертом, затем в ресторан. Через некоторое время этот человек точно будет страдать проблемами с ЖКТ.

Так же и с нашей психикой. Невозможно все время заниматься только поглощением. Важно давать каждому приобретенному опыту время «перевариться». Позволить себе отдохнуть и только потом идти за новой порцией целей.

Спросите себя: «Не боюсь ли я остановиться? Что пугает меня в остановке? Возможно, мне тревожно из-за страха все потерять или встретиться один на один с самим собой? Если я остановлюсь и какое-то время окажусь без целей, каким я себя увижу?»

3. «МЫСЛИТЬ НУЖНО ТОЛЬКО ПОЗИТИВНО»

Этот совет также часто воспринимается искаженно. Появляется соблазн вытеснить свои эмоции, делая вид, что все хорошо, и тем самым обмануть себя. Это можно назвать защитным механизмом психики: убедить себя, что все хорошо, чтобы не испытывать боль, страх, злость и прочие сложные чувства.

На компьютере мы можем удалить ненужный файл в корзину, забыв о нем раз и навсегда. С психикой же так не получится — пытаясь «выбросить» свои чувства, вы лишь накапливаете их в подсознании. Рано или поздно какой-нибудь триггер вынесет их на поверхность. Поэтому так важно четко определять все свои ощущения.

Если вы не знаете как, попробуйте научиться этому. Например, на YouTube очень много роликов на данную тему. Поняв свои эмоции, вы сможете ими управлять. Что-то проживать и таким образом освобождать себя от негатива, а что-то оставлять, если вам это действительно необходимо.

4. «НИЧЕГО НИ У КОГО НЕ ПРОСИ»

Это еще одна распространенная у коучей фраза. Конечно, было бы хорошо, если бы каждый из нас был самодостаточной личностью и не зависел от других. В таком случае было бы много свободы и самоуважения. Но жизнь не всегда легка, и у каждого из нас может случиться кризис.

Даже самый сильный человек может оказаться обезоруженным. И в такие моменты крайне важно уметь опереться на других. Это вовсе не означает, что стоит сесть на чью-то шею и свесить ножки. Скорее, это про возможность отдышаться, принять помощь и идти дальше. Вас не должно смущать или пугать подобное положение дел.

Подумайте: если вас кто-то просит о поддержке, которую вы можете оказать без ущерба для себя, что вы чувствуете? Можете ли вы помочь? Вспомните ситуации, когда вы помогали другим. Обычно это наполняет не только того, кому адресована помощь, но и того, кто помогает. Мы гордимся собой и ощущаем удовольствие, ведь мы так устроены — нам важны другие люди.

Когда мы способны помочь другому, то ощущаем свою нужность. Так почему бы и нам не дать возможность другому получить удовольствие от того, что он стал важен и нужен?

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