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Позорная магистраль, результаты опросов и тыквенное нашествие

Автор Анжелика Орлёнок
Позорная магистраль, результаты опросов и тыквенное нашествие
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Министр путей сообщения назвал автомагистраль Вильнюс-Утена позором для страны. Молодые люди хотели бы получать не менее 800 евро. А в Ужуписе снова ожидается тыквенное нашествие. Об этих и других новостях читайте ниже.

Завтра Литву с официальным визитом посетит президент Эстонии Алар Карис. Руководитель Эстонии, инаугурация которого состоялась 11 октября, встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

* 1 ноября этого года вступают в силу поправки к Кодексу об административных правонарушениях. Ими ужесточается ответственность работодателей.

Реконструкция автомагистрали Вильнюс-Утена продолжится в 2023 году. Министр транспорта и коммуникаций Мариус Скуодис заявляет, что уже начаты предпроектные работы. По его словам, это единственная в стране трасса с бетонным покрытием. И она — позор для страны.

* С приближением Дня всех святых общественный транспорт в Вильнюсе будет ходить чаще. Перед Днём поминовения усопших изменится и движение общественного транспорта в Клайпеде.

* ПЦР-тест в Антакальнисской поликлинике можно сделать за пару часов.

* Завтра – официальный старт центров STEAM. В Литве их будет десять: семь региональных и три методических, в Вильнюса, Каунасе и Клайпеде. Каждый центр оборудован новейшими лабораториями, где студенты смогут выполнять исследовательские работы.

* Уровень иммунизации в армии Литвы составляет 95%. Об этом сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас.

* После введения запрета на промысел лосося в Балтийском море рыбакам-любителям разрешили ловить по одной рыбе.

* Банк Luminor предупреждает клиентов о росте случаев, когда мошенники рассылают короткие сообщения. Такие сообщения на первый взгляд похожи на банковские. Они уведомляют о предполагаемом платеже, который получатель всё ещё может отменить, нажав на прикреплённую ссылку. Делать этого, естественно, не следует. Можно также связаться с банком по официальному телефону обслуживания клиентов +8 5 239 3444, и уточнить всю информацию.

* Ночные автобусы снова будут курсировать в аэропорт Вильнюса. 88N будет ездить с 23:30 до 5 часов утра.

* Опрос: Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет в странах Балтии хотят получать не менее 800 евро в месяц после уплаты налогов.

* Названы самые популярные имена среди девочек и мальчиков в Литве в 2021 году. Топ-3 имен у девочек: Лиепа, Эмилия, Амелия. Топ-3 имен у мальчиков: Маркас, Якубас, Доминикас.

* Реконструкция Тракайского автобусного вокзала начнётся в середине ноября.

* Фильм литовского режиссера Андрюса Блажявичюса «Бегунья» завоевал главный приз на Рижском международном фестивале. С 19 ноября фильм будет демонстрироваться в кинотеатрах Литвы.

* Европейский кинофорум Scanorama пройдет с 4 по 14 ноября в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Шяуляе.

* 27 октября в столице начинается Международный аккордеонный фестиваль «Вильнюс 2021».

* 27 октября в киноцентре «Skalvija» пройдет фестиваль литовской анимации. Он приурочен к Международному дню анимации.

* В Вильнюсе начались Дни культуры Латинской Америки In Latino. Фестиваль продлится до 7 ноября.

* 31 октября в столичном Ужуписе снова ожидается тыквенное нашествие! Участие может принять каждый. Для этого надо подготовить тыкву, принести ее 31 октября на дорожку возле Инкубатора искусств, зажечь в ней свечку – и пополнить «выставку» HELLO moliūgai. Выставка, как и в прошлые годы, превратится в настоящее тыквенное царство.

* Студентам, которые приехали учиться в столицу, как и всем столичным жителям, полагаются бесплатные таблетки йодида калия.

* В Висагинасе открылся Международный конкурс-фестиваль юных пианистов и учителей. Любителей классической музыки приглашают на фортепианные вечера и конкурс лауреатов, который пройдёт 28 октября в 18.30 в концертном зале «Драугисте». Вход бесплатный.

* Познакомиться с Аникщяй теперь можно, не выходя из дома. Аникщяйское самоуправление презентовало виртуальный 3D-тур по этому городу.

* В университете им. Витатуаса Великого начались Дни Карьеры.

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