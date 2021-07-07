Позвонил телефонный мошенник. Как быть и что делать?

Несмотря на многочисленные предупреждения полиции, случаи кражи денег со счетов в результате телефонного мошенничества продолжаются. Всё больше жителей Литвы делятся впечатлениями от звонков и советами, как правильно общаться с мнимыми работниками банка Swedbank.

В первую очередь необходимо подчеркнуть, что мошенники звонят с литовских номеров, которые на самом деле не зарегистрированы в Литве, не существуют или никак не связаны с людьми, которым они принадлежат. По словам сотрудников полиции, при помощи специальных программ мошенники могут сгенерировать любую комбинацию цифр для номера.

Сотрудники полиции также отмечают, что вернуть назад деньги, переведённые в иностранные банки, практически невозможно. Ожидать, что банк их вернёт также не стоит, поскольку человек лично предоставил возможность третьим лицам распоряжаться своим счётом, что строго запрещено и это указано в договоре между клиентом и банком.

По словам тех людей, кому были сделаны звонки, мошенники говорили на русском языке, объясняя это тем, что приняты на работу в Swedbank для обслуживания русскоязычных клиентов. На вопрос, где находится «работник», они смело называли адрес центрального офиса банка в Вильнюсе. Также люди, не ставшие жертвами мошенников, рассказали, что фон в телефоне при разговоре похож на колл-центр. Но и это, по словам специалистов, легко можно смоделировать.

Представитель банка Swedbank, специалист по связям с общественностью Саулюс Абрашкявичюс рассказал, что о случаях мошенничества банк в курсе. При этом ситуацию специалист комментировать не стал, сообщив, что банк ведёт своё расследование и информирует клиентов банка об участившихся случаях телефонного мошенничества.

На вопрос, откуда у мошенников могут быть личные данные человека, специалисты отвечают, что люди сами их предоставляют во время регистрации на незащищённых сайтах или в электронных магазинах.

Итак, что делать, если вам позвонили мошенники и когда надо сразу бросать трубку?

Хуже всего тем, кто в списке мошенников оказался в числе первых. Внезапный звонок мошенника – это прекрасная возможность застать человека врасплох, не оставив ему времени подумать, выманить данные карты или побудить жертву самостоятельно перевести деньги. Несмотря на довольно известную схему мошенников, люди забывают об осторожности, поэтому стоит ещё раз напомнить об этих способах, ведь, как известно, предупреждён, значит вооружен!

«Сотрудник банка»

Представляясь специалистом банка мошенник для убедительности называет вас по имени, говорит, что у вас есть вклад или карта представляемого им банка. Незнакомец сообщает, что с вашей карты пытались снять деньги в другой стране или что кто-то вошёл в ваш личный кабинет. Далее есть несколько сценариев: мошенник может попросить вас сообщить данные карты, код из СМС или установить приложение на ваш смартфон по присланной им ссылке. Все эти сценарии ведут к одному исходу – злоумышленники похитят ваши средства. Сразу бросайте трубку.

К слову, если раньше такие звонки поступали с незнакомых номеров, то теперь мошенники могут звонить и с номера банка, подделывая его с помощью IP-телефонии. Эта технология позволяет подставить любой номер во время звонка.

«Представитель Содры»

«Вам полагается социальная субсидия/компенсация или путёвка в санаторий», – обычно свой разговор мошенники начинают с таких слов. Затем они могут попросить номер карты для перечисления выплаты, прислать ссылку на форму для заполнения или для оплаты небольшой комиссии. В этот момент нужно закончить разговор.

Существует большое количество комбинаций, но суть одна: убедить в возможности получения выплаты, а затем завладеть данными. В некоторых случаях жертвы сами переводят злоумышленникам средства: в счёт оплаты билетов, расходов на оформление и т.д.

Есть ещё одна похожая схема – злоумышленники звонят пожилым людям якобы из страховой компании и предлагают вернуть крупную сумму, которая скопилась на их страховом счёте из-за редкого посещения поликлиники. При этом «сэкономленные» деньги можно вернуть только после оплаты «налога». Ну а после оплаты «налога» злоумышленники сразу же пропадают.

«Друг» или «родственник»

Эта схема стара, как мир. Вам приходит СМС с просьбой о помощи: «Я попал в беду, переведи деньги на этот номер…». Деньги близкому человеку нужно перевести именно срочно – задача мошенников в том, чтобы у жертвы не было возможности подумать или посоветоваться.

Такой способ уже кажется примитивным, но сегодня эта схема усложняется использованием IP-телефонии. Позвонить могут и с номера друга или родственника, если он стал известен мошенникам.

Каким бы ни было сообщение, нужно взять себя в руки и перезвонить близкому человеку.

«Покупатель по объявлению»

Онлайн-объявления стали для мошенников прекрасным предлогом для обмана.

Они могут позвонить и сообщить о готовности приобрести ваш товар, а для этого запросить данные вашей карты, включая CVV-код (трёхзначный код на оборотной стороне) или даже проверочный код из СМС. Расчёт в том, что вы не знаете, что для перевода денег на карту достаточно только её номера.

Такие мошенники могут также прислать ссылку для ввода данных из СМС, ссылаясь на сервисы доставки или оплаты сайтов онлайн-объявлений. Ссылка может быть похожа на официальную и содержать название этого агрегатора объявлений.

Тем не менее соблюдая элементарные правила, можно обезопасить себя от потерь, ненужных разбирательств с банком и плохого настроения:

Никогда и никому не сообщайте ваши персональные данные, а также данные карты, CVV-кода (трёхзначный код на оборотной стороне карточки) или проверочный код из СМС. Если вам звонят с предложением перечислить денег (субсидию, пенсию, государственную поддержку), не торопитесь радоваться. Лучше проверьте сами, положена ли вам такая выплата, и оставьте заявку на официальных ресурсах. Никогда не торопитесь с ответом и не бойтесь положить трубку, ведь второпях вами правят эмоции, а не разум. Перезвоните сами в банк или родственникам/друзьям, чтобы убедиться, что всё в порядке. Предупредите своих пожилых родственников о подобных схемах мошенников, чаще всего эти люди более доверчивы и легко попадаются на уловки злоумышленников.

Берегите себя и своих близких!

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