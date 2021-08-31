Практический экзамен по вождению будет проходить по-новому

С 1 октября 2021 года практический экзамен по вождению на категорию «B» будет проходить согласно новому порядку. В нем появится задание самостоятельного вождения.

Во время такого задания экзамена по вождению будущий водитель в течение 10-15 минут должен будет руководствоваться не указаниями экзаменатора, а навигатором. Цель такого нововведения – максимально подготовить водителя к реальным ситуациям на дороге. Он должен уметь правильно распределять внимание и самостоятельно планировать поездку, когда рядом нет инструктора или экзаменатора.

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Между тем «Регитра» после вступления в силу с 13 сентября намеченных ограничений планирует предоставлять свои услуги по-прежнему. Подразделения ведомства и дальше собираются обслуживать всех клиентов без исключения. Представители «Регитры» аргументируют это решение тем, что не все услуги можно предоставить в удаленном режиме. В то же время, госпредприятие напоминает клиентам, что немалая часть услуг уже сейчас предоставляется в электронном пространстве. Например, через интернет можно заказать водительское удостоверение или номерные знаки, зарегистрировать куплю-продажу автомобиля и т.д. Поэтому клиентов призывают быть ответственными и прежде, чем отправляться в «Регитру», проверять, можно ли получить услугу удаленно.

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