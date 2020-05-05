Listen to «Правила безопасности для сотрудников салонов красоты» on Spreaker.

Работникам салонов красоты отныне достаточно надевать только защитные маски для лица. Менять их, как и прежде, следует после приема каждого клиента. Между тем, по решению Минздрава, защитные перчатки, очки и щитки для лица можно не надевать. Как и ранее, в салонах красоты необходимо ограничивать количество клиентов, соблюдать между ними безопасное расстояние. Клиенты, в свою очередь, также обязаны быть в масках.