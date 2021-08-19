Правила для образовательных учреждений с 1 сентября

Министерство образования, науки и спорта обновило правила, которые касаются деятельности образовательных учреждений в период с 1 сентября.

Дошкольное, предшкольное и начальное; основное, среднее; а также начальное профессиональное обучение будут проходить контактным способом.

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Социальная дистанция. Организация работы таким образом, чтобы не смешивались разные классы, группы, потоки.

Проветривание и дезинфекция помещений.

При перевозке учащихся в автобусах следует придерживаться рекомендаций по ношению масок.

ТЕСТИРОВАНИЕ

Во всех школах учащимся создаются условия для добровольного тестирования одним из методов по их выбору (накопительный или антигены).

Сотрудники школ, у которых нет иммунитета к COVID-19, обязаны регулярно проходить тестирование в установленном правительством порядке. В соответствии с ним невакцинированные и непереболевшие сотрудники образовательных учреждений, которые осуществляют контактную работу, должны перед возвращением на работу и в дальнейшем каждые 7-10 дней проходить тестирование.

Рекомендуется учащимся в возрасте 12 лет и старше, а также учителям добровольно вакцинироваться.

ОБУЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ

Даже в случае сложной пандемической ситуации выпускники с февраля 2022 года будут обучаться в классах. До февраля на них будут распространяться те же условия, что и на учащихся, которые занимаются по программам основного, среднего, а также начального профессионального образования.

ГИБРИДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Применяется только в исключительных случаях, с использованием необходимого оборудования. Это должно помочь обеспечить обучение учащихся, если по определенным причинам они не могут заниматься со своими сверстниками в классе и вынуждены присоединяться к уроку из дома. Например, это может относиться к детям, которые лечатся дома, если медицинская комиссия назначила обучение на дому; к детям, участвующим в тренировках для спортсменов высшего спортивного мастерства; при подготовке к международным предметным олимпиадам, международным программам обучения или обмена; а также к детям, которые находятся на изоляции в связи с пандемией.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Путем мониторинга и оценки ситуации правительство будет отдельно решать, в каком случае может быть запущен более строгий сценарий. Если возникнет особо сложная ситуация, правительство может рассмотреть вопрос о том, чтобы базовое, среднее и начальное профессиональное образование осуществлять контактным способом только в том случае, если класс иммунизирован (достаточно большое число учащихся переболели и/или вакцинировались) или регулярно тестируется. Ограничения деятельности образовательных учреждений могут вводиться на уровне конкретной школы, самоуправления или на национальном уровне.

Неформальное образование детей

Деятельность в закрытом помещении при соблюдении установленных условий безопасности проводится контактно в группах до 30 детей. Если детей больше, то участвовать в программе могут только привитые, переболевшие или те, кто регулярно тестируется.

Непрерывное профессиональное образование, обучение в высших учебных заведениях, неформальное образование взрослых

Контактным способом возможно только для тех, кто привился, переболел или регулярно тестируется.

Празднование 1 сентября

Учебные заведения могут организовывать празднование 1 сентября.

Согласно требованиям правительства, которые действуют до 13 сентября, количество участников мероприятий под открытым небом не ограничивается. Когда продолжительность мероприятия не превышает двух часов, в нем можно участвовать и стоя.

Если в празднике принимают участие более 500 человек, их следует разделить на сектора, чтобы потоки людей не смешивались между собой.

Если мероприятие проводится в помещении, на нем могут присутствовать до 500 человек без разделения потоков. Однако можно занимать не более 75% сидячих мест (это требование не распространяется на лиц с «паспортом возможностей»).

Маски обязательны в помещениях и рекомендуются на открытом воздухе, если не соблюдается дистанция 2 метра.

Напомним, министр просвещения Юргита Шюгждинене сегодня подчеркнула, что в новом учебном году маски в школах будут обязательны для всех учеников, начиная с пятого класса.

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