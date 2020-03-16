Правила изоляции Пациентов у которых есть подозрения на коронавирус

Для контроля угрозы от коронавируса (Covid-19), указом министра здравоохранения Литвы утверждены новые правила, в которых описаны правила изоляции на дому (или в другом месте жительства) для пациентов у которых диагностирована инфекция коронавируса, есть подозрения на коронавирус или граждан которые находились в контакте с заболевшим.

Пациенты у которых диагностирована инфекция коронавируса, есть подозрения на коронавирус или граждане которые находились в контакте с заболевшим должен соблюдать следующие правила:

не покидать место изоляции без разрешения специалиста по здоровью (врача)

не принимать гостей (посетителей) дома

придерживаться рекомендаций специалиста по здоровью (врача)

еду, лекарства, и другие необходимые товары приобрести путем бесконтактной покупки или попросить других людей (членов семьи, друзей и т.д.) к которым не применяется изоляция, или к организациям оказывающим социальные услуги на территории вашего самоуправления.

замерять температуру ежедневно, наблюдать за своим здоровьем на предмет кашля и на проявления усложнений работы дыхательных путей

при ухудшении состояния вашего здоровья или при появлении острых симптомов инфекции дыхательных путей (внезапно появившийся один из симптомов жар, кашель, усложнённое дыхание) нужно незамедлительно обращаться по телефону 1808

предоставлять необходимую информацию специалисту Национального центра общественного здоровья, проводящему эпидемиологическую диагностику очага инфекции.

Правила для человека, которого есть подозрения на коронавирус:

человек должен быть изолирован в отдельной квартире, или в отдельной хорошо проветриваемой комнате (т.е. с открывающимися окнами и плотно закрывающимися дверьми), с отдельным санитарным узлом.

во время изоляции в тех же самых помещениях, с этим человеком не могут жить другие здоровые люди.

обязательно соблюдать требования личной гигиены и чистоты помещений.

бытовые отходы нужно выкидывать в отдельную (помеченную) мусорную корзину.

одежду стирать с простыми стиральными средствами при температур 60-90 C

мыть посуду в горячей воде простыми средствами для мойки или использовать посудомоечную машину

часто используемые поверхности дезинфицировать алкогольным дезинфикантом, с концетрацией не менее 70 процентов, или бытовым отбеливателем с концентрацией хлора 0,5 процентов

часто мыть руки с мылом и водой. Если такой возможности нет можно использовать средства для дезинфекции рук (алкогольные антисептики для рук).

руки мыть до и после приготовления еды, перед едой, после посещения туалета и когда руки очевидно грязные.

вымыв руки с мылом и водой, осушить одноразовыми полотенцами

для задержания выделений дыхательных путей, рекомендуется приобрести медицинские маски. Рекомендуется их носить часто, особенно во время контакта с другими людьми (забирая еду, во время визита специалиста и т.д.). Если у человека нет маски, нужно придерживаться этикета — прикрывать рот и нос салфеткой во время кашля или чихания, после чего выбросить использованную салфетку в мусорный бак. Если нет салфетки, прикрыть рот локтем, а не ладонью.

не реже 2-3 раз в день проветривать помещение (10 минут широко открыв окна или сделав сквозняк на несколько минут. В это время в помещении не должно быть людей.

использовать отдельное постельное белье, приборы и др. их мыть мылом и водой

ежедневно убирать и дезинфицировать часто используемые поверхности в комнате, например ночные столики, рамы кроватей и другую мебель в спальне. Сначала используя мыло или средство для чистки. После чего проводится дезинфекция, например с использованием бытового отбеливателя с концентрацией хлора 0,5 процентов (разбавленный в соотношении 1:50) или дезинфекционную жидкость на основе алкоголя.

убирать и дезинфицировать поверхности ванной и туалета не реже одного раза в день

по окончании изоляции, важно обеспечить дезинфекцию посещения выше указанными способами перед использованием помещения другими людьми.

в помещениях для изоляции следует избегать использование ковров, мягкой мебели и других мягких предметов, которые сложно дезинфицировать

Правила для граждан, которые находились в контакте с заболевшим

по возможности, человек должен быть изолирован в отдельной квартире или в отдельной хорошо проветриваемой комнате (с открывающимися окнами и плотно закрывающимися дверьми) , если такой возможности нет, придерживаться расстояния в два метра от членов семьи (например спать в отельной кровати)

нужно обеспечить чистоту помещений и личную гигиену

нет необходимости носить медицинские маски, если не чувствуете симптомов болезни. Медицинская маска нужна если проявляются симптомы нарушения дыхательных путей, например кашель, чихание, и надо ехать в карете скорой помощи в больницу

мыть руки с мылом и водой. Если такой возможности нет можно использовать средства для дезинфекции рук (алкогольные антисептики для рук). Руки мыть до и после приготовления еды, перед едой, после посещения туалета и когда руки очевидно грязные

нужно придерживаться этикета– прикрывать рот и нос салфеткой во время кашля или чихания, после чего выбросить использованную салфетку в мусорный бак. Если нет салфетки, прикрыть рот локтем, а не ладонью.

не реже 2-3 раз в день проветривать помещение (10 минут широко открыв окна или сделав сквозняк на несколько минут. В это время в помещении не должно быть людей).

ежедневно убирать и дезинфицировать часто используемые поверхности в комнате, например ночные столики, рамы кроватей и другую мебель в спальне, используя мыло или средство для чистки.

использовать отдельное постельное белье, приборы и др. их мыть мылом и водой

одежду стирать с простыми стиральными средствами при температур 60-90 C

мыть посуду в горячей воде простыми средствами для мойки или использовать посудомоечную машину

Гражданам, которые вернулись из-за границы и должны изолироваться на 14 дней, нельзя выходить на улицу, если это, может угрожать окружающим. Человек может выйти на улицу, если может быть уверен, что его присутствие на улице не нанесет вреда, например выйти на балкон, на террасу, на собственный двор, где не встретит людей.

Людям работающим удаленно и избегающим социальных контактов, чтобы не создавать себе угрозу, рекомендуется выбирать места на улице, где есть возможность придерживаться безопасного расстояния в два метра (собственный двор, лес, парк и т.д.)

За не выполнение требований, нарушитель может быть наказан в соответствии с правовым актами. Нарушителя ждут наказания (в зависимости от степени нарушения и нанесённого ущерба) от штрафа до ареста и лишения свободы до трех лет.