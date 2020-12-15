Правила карантина, вступающие в силу с 16 декабря

Передвижение по стране

Вступает в силу с 16 декабря

Передвижение по стране

Вступает в силу с 16 декабря.

Передвижение разрешается только в случае необходимости

Оставлять свое место жительства разрешается:

– при поездке на работу (по рабочим делам);

– при поездке в места торговли;

– при поездках в аэропорты, морские порты, автовокзалы, обслуживающие международные пассажирские маршруты, или из них;

– при поездке на собственный объект недвижимости;

– при необходимости поехать на похороны;

– по вопросам, связанным со здоровьем и другими обязательными услугами;

– для получения других необходимых услуг или по объективно обоснованным причинам, когда это абсолютно необходимо;

– для прогулок в открытых местах не более чем одной семьей или членами одного домашнего хозяйства;

– по делам, связанным с присмотром лиц, которые больны или не могут позаботиться о себе самостоятельно.

Передвижение внутри страны в праздничный период с 00 час.16 декабря 2020 г. до 24 час. 3 января 2021 г. Ограничивается передвижение людей между самоуправлениями.

За исключением того, когда человек отправляется:

· в аэропорт, морской порт, на автовокзал, обслуживающие международные пассажирские маршруты, или из них;

– в муниципалитет по месту жительства

– в случае смерти близких родственников;

– для выполнения работы, если место работы находится в другом самоуправлении;

– для получения необходимой медицинской помощи;

– по другим объективно обоснованным срочным причинам, когда обязательно надо попасть в другое самоуправление, не по месту проживания.

Это ограничение не распространяется на лиц – членов одной семьи или одного домашнего хозяйства, которые едут в другой муниципалитет, не по своему месту жительства, в котором у них есть недвижимость, принадлежащая одному из членов семьи или домашнего хозяйства на правах собственности.



Общение



Вступает в силу с 16 декабря

Общение только между членами одной семьи или одного домашнего хозяйства

Не допускаются тесные контакты между членами более чем одной семьи и/ или одного домашнего хозяйства.

Исключение:

– чрезвычайные ситуации, когда требуется оказание помощи;

– присмотр за людьми, которые больны или не могут позаботиться о себе самостоятельно.

В общественных местах могут находиться группы, состоящие не более чем из двух лиц или членов одной семьи и/или одного домашнего хозяйства.

Личные торжества на общественных и частных территориях могут проводиться только в том случае, если в них участвуют члены не более чем одной семьи или одного домашнего хозяйства.



Магазины, рынки и другие магазины с товарами первой необходимости



Вступает в силу с 16 декабря Будут работать только магазины с товарами первой необходимости.

Запрещается работа магазинов, в том числе в торговых и/или развлекательных центрах, на рынках и других общественных местах торговли.

Исключение:

– Магазины (включая магазины в торговых и/или развлекательных центрах), основной деятельностью которых является продажа продуктов питания, кормов для животных, ветеринарных продуктов, ортопедической техники, а также оптики и аптеки;

– Торговля продуктами питания на рынках и в других общественных местах торговли;

– Торговля через интернет, когда товары доставляются физическим и юридическим лицам или забираются в пунктах выдачи.

– Торговля новогодними елками и другими деревьями, предназначенными для праздников.

В магазинах, деятельность которых не запрещена:

– Каждому посетителю должно быть предоставлено 15 кв. м торговой площади или одновременно должно обслуживаться не более одного человека, а также должны быть соблюдены другие условия, установленные руководством операций по совладанию с экстремальной ситуацией государственного уровня.



Услуги

Вступает в силу с 16 декабря Уменьшается количество контактных услуг

Запрещается предоставлять:

– услуги в области красоты;

– другие услуги, при которых контакт между поставщиком и получателем услуг продолжается дольше 15 минут;

– предоставление услуг проживания на площади (принадлежащей как физическим, так и юридическим лицам на правах собственности или других законных основаниях) путем аренды, субаренды и др. для организации частных мероприятий, торжеств или других мероприятий.

Исключение:

– услуги медицинской реабилитации или другие услуги неотложной медицинской помощи;

– психологическая помощь и услуги психотерапии;

– услуги перевозки пассажиров за оплату на легковых автомобилях по вызову и услуги такси на легковых автомобилях;

– юридические услуги;

– финансовые услуги и квалифицированные услуги сертификации, которые не могут быть предоставлены удаленно;

– услуги по размещению, предоставляемые для проживания в одной комнате членов не более одной семьи или одного домашнего хозяйства.



В местах предоставления услуг, которые не запрещены, каждому посетителю должно быть предоставлено 10 кв. м торговой площади или одновременно должно обслуживаться не более одного человека, а также должны быть соблюдены другие условия, установленные руководством операций по совладанию с экстремальной ситуацией государственного уровня.

