Правила карантина, вступающие в силу с 16 декабря

Средства по совладанию с пандемией COVID-19.
Вступает в силу с 16 декабря.
Карантин продлевается до 31 января, 24:00.
|Передвижение по стране
Вступает в силу с 16 декабря
|Передвижение по стране
Вступает в силу с 16 декабря.
Передвижение разрешается только в случае необходимости
Оставлять свое место жительства разрешается:
– при поездке на работу (по рабочим делам);
– при поездке в места торговли;
– при поездках в аэропорты, морские порты, автовокзалы, обслуживающие международные пассажирские маршруты, или из них;
– при поездке на собственный объект недвижимости;
– при необходимости поехать на похороны;
– по вопросам, связанным со здоровьем и другими обязательными услугами;
– для получения других необходимых услуг или по объективно обоснованным причинам, когда это абсолютно необходимо;
– для прогулок в открытых местах не более чем одной семьей или членами одного домашнего хозяйства;
– по делам, связанным с присмотром лиц, которые больны или не могут позаботиться о себе самостоятельно.
|Передвижение внутри страны в праздничный период с 00 час.16 декабря 2020 г. до 24 час. 3 января 2021 г.
|Ограничивается передвижение людей между самоуправлениями.
За исключением того, когда человек отправляется:
· в аэропорт, морской порт, на автовокзал, обслуживающие международные пассажирские маршруты, или из них;
– в муниципалитет по месту жительства
– в случае смерти близких родственников;
– для выполнения работы, если место работы находится в другом самоуправлении;
– для получения необходимой медицинской помощи;
– по другим объективно обоснованным срочным причинам, когда обязательно надо попасть в другое самоуправление, не по месту проживания.
Это ограничение не распространяется на лиц – членов одной семьи или одного домашнего хозяйства, которые едут в другой муниципалитет, не по своему месту жительства, в котором у них есть недвижимость, принадлежащая одному из членов семьи или домашнего хозяйства на правах собственности.
|Общение
Вступает в силу с 16 декабря
|Общение только между членами одной семьи или одного домашнего хозяйства
Не допускаются тесные контакты между членами более чем одной семьи и/ или одного домашнего хозяйства.
Исключение:
– чрезвычайные ситуации, когда требуется оказание помощи;
– присмотр за людьми, которые больны или не могут позаботиться о себе самостоятельно.
В общественных местах могут находиться группы, состоящие не более чем из двух лиц или членов одной семьи и/или одного домашнего хозяйства.
Личные торжества на общественных и частных территориях могут проводиться только в том случае, если в них участвуют члены не более чем одной семьи или одного домашнего хозяйства.
|Магазины, рынки и другие магазины с товарами первой необходимости
Вступает в силу с 16 декабря
|Будут работать только магазины с товарами первой необходимости.
Запрещается работа магазинов, в том числе в торговых и/или развлекательных центрах, на рынках и других общественных местах торговли.
Исключение:
– Магазины (включая магазины в торговых и/или развлекательных центрах), основной деятельностью которых является продажа продуктов питания, кормов для животных, ветеринарных продуктов, ортопедической техники, а также оптики и аптеки;
– Торговля продуктами питания на рынках и в других общественных местах торговли;
– Торговля через интернет, когда товары доставляются физическим и юридическим лицам или забираются в пунктах выдачи.
– Торговля новогодними елками и другими деревьями, предназначенными для праздников.
В магазинах, деятельность которых не запрещена:
– Каждому посетителю должно быть предоставлено 15 кв. м торговой площади или одновременно должно обслуживаться не более одного человека, а также должны быть соблюдены другие условия, установленные руководством операций по совладанию с экстремальной ситуацией государственного уровня.
|Услуги
Вступает в силу с 16 декабря
|Уменьшается количество контактных услуг
Запрещается предоставлять:
– услуги в области красоты;
– другие услуги, при которых контакт между поставщиком и получателем услуг продолжается дольше 15 минут;
– предоставление услуг проживания на площади (принадлежащей как физическим, так и юридическим лицам на правах собственности или других законных основаниях) путем аренды, субаренды и др. для организации частных мероприятий, торжеств или других мероприятий.
Исключение:
– услуги медицинской реабилитации или другие услуги неотложной медицинской помощи;
– психологическая помощь и услуги психотерапии;
– услуги перевозки пассажиров за оплату на легковых автомобилях по вызову и услуги такси на легковых автомобилях;
– юридические услуги;
– финансовые услуги и квалифицированные услуги сертификации, которые не могут быть предоставлены удаленно;
– услуги по размещению, предоставляемые для проживания в одной комнате членов не более одной семьи или одного домашнего хозяйства.
В местах предоставления услуг, которые не запрещены, каждому посетителю должно быть предоставлено 10 кв. м торговой площади или одновременно должно обслуживаться не более одного человека, а также должны быть соблюдены другие условия, установленные руководством операций по совладанию с экстремальной ситуацией государственного уровня.
|Образование
Вступает в силу с 16 декабря
|Дошкольное и предшкольное образование будет проходить обычным способом, занятия в школах – дистанционно.
В обучении по программам дошкольного и предшкольного образования рекомендуется участвовать только тем детям, родители которых не имеют возможности работать удаленно.
Обучение в школах по программам начального, основного и среднего образования осуществляется дистанционно, за исключением учащихся, обучающихся в специальных школах и специальных классах общеобразовательных школ по программам начального и основного образования, индивидуализированным программам начального и основного образования, среднего образования и программам развития социальных навыков.