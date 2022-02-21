Правила, которые действуют в Литве для туристов из разных стран

Министерство здравоохранения Литвы сообщает, что список стран, затронутых коронавирусом, теперь будет обновляться только по мере необходимости, с учетом эпидемиологической ситуации в Литве и мире. На сегодняшний момент действует список, который вступил в силу с 15 февраля.

Минздрав обращает внимание, что лицам из Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), Швейцарской Конфедерации, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Княжества Андорра, Княжества Монако, Республики Сан-Марино и Святого Престола (город-государство Ватикан), даже если они не прививались или не переболели, отныне не нужно делать тест на COVID-19, изолироваться и заполнять анкету пассажира на сайте Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ).

Дополнительную информацию каждый путешественник сможет найти в специальной памятке НЦОЗ для прибывающих пассажирским транспортом (воздушным, морским или по суше).

На кого еще распространяются упрощенные правила въезда

С 15 февраля действует также порядок, в соответствии с которым в Литву могут въезжать граждане (и лица, проживающие на законных основаниях) стран, выдающих и признающих цифровой COVID-сертификат ЕС. Это решение распространяется на прибывающих из Албании, Армении, Израиля, Ливана, Молдовы, Марокко, Новой Зеландии, Объединенных Арабских Эмиратов, Панамы, Республики Кабо-Верде, Сакартвело, Сальвадора, Сербии, Сингапура, Северной Македонии, США, Тайваня, Таиланда, Туниса, Того, Турции, Украины, Восточной Республики Уругвай, Фарерских островов, Черногории.

Гражданам этих стран (и лицам, проживающим в них на законных основаниях) при въезде в Литву больше не требуется соответствовать каким-то специальным критериям или получать специальное разрешение на въезд. Однако сделать тест на COVID-19 должны лица, которые:

вообще не прививались от COVID-19, не прививались по полной схеме вакцинации, или если с момента полной вакцинации еще не прошло 14 дней;

были привиты вакцинами, которые не признаны в Литве;

были полностью вакцинированы ранее чем за 270 дней до прибытия и не получили бустерную дозу вакцины;

не болели COVID-19 в течение последних 180 дней.

Правила для прибывающих из третьих стран

По прибытии из третьих стран лица, которые не соответствуют действующим в Литве критериям вакцинации и срокам, когда они переболели, должны не более чем за 72 часа до поездки сделать ПЦР-тест. Отрицательный результат теста предъявляется перевозчику перед посадкой в ​​самолет, на автобус, паром и т.п. Те, кто путешествуют на личном транспорте, могут привезти отрицательный результат ПЦР-теста. Они могут также сделать ПЦР-тест или тест на антиген по прибытии в Литву. С этой целью в течение 24 часов после прибытия они должны зарегистрироваться для прохождения теста за свой счет в лечебном учреждении или лаборатории по своему выбору.

Для граждан всех остальных третьих стран (и лиц, проживающие в них на законных основаниях) до 31 марта 2022 г. остается в силе запрет на въезд в Литву. Однако исключение по-прежнему распространяется на лиц, привитых вакцинами, признанными в Литве (через 270 дней после полной вакцинации человек должен быть привит бустерной дозой), а также представителей профессий, утвержденных Правительством, и некоторых других лиц, указанных в постановлении.