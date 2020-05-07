Listen to «Правила обслуживания пациентов в поликлиниках изменились» on Spreaker.

После того, как было разрешено предоставление плановых медицинских услуг, принципиально изменился порядок приема к специалистам.

В центрах первичной медицинской помощи в регистратуре теперь записывают только для дистанционной консультации. Личную консультацию будет назначать сам врач общей практики или специалист.

На первом этапе рекомендуется возобновить не более 50% общего потока пациентов в день. При этом, каждое медицинское учреждение должно рассчитать самостоятельно, сколько пациентов оно может принять.