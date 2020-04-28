Правила посещения общественных мест

В Литве открылись парикмахерские, уличные кафе, магазины, а также парки и ботанические сады, и жителям стоит напомнить, что по-прежнему действуют требования: соблюдать дистанцию, носить защитную маску, не собираться группами (исключение делается только для членов одной семьи).

Минздрав Литвы подготовил правила посещения таких объектов, как прогулочные тропы, парки, зоопарки, ботанические сады.

По сообщению Минздрава, люди должны соблюдать дистанцию не менее 2 м. Такое же расстояние надо соблюдать и в очереди в кассу. Посетителей просят пользоваться банковскими картами. А самим туристическим объектам — организовывать продажу билетов через интернет.

Во всех местах, где образуется очередь между стоящими, расстояние должно быть размечено, а работники должны обеспечить соблюдение правил.

Около входа на туристический объект должна быть размещена информация о соблюдении гигиены, антисептик и одноразовые перчатки. Кроме того, администрация должна вывесить объявление о том, что объект нежелательно посещать людям из группы риска — старше 60 лет, с различными хроническими заболеваниями — например, сердечно-сосудистыми, диабетом, заболеваниями верхних дыхательных путей, почек и пр. Посетителей с признаками простуды — температурой, насморком, кашлем и т.д. — пускать на территорию объекта не будут.

Что касается мест для развлечений, то минздрав подготовил правила и для них. Например, посещая картодром, необходимо иметь свой шлем, а во время посещения тира — свои наушники и очки. На площадках для гольфа и тенниса каждый должен использовать собственный инвентарь и специальную одежду.

Смягчая карантинные условия, министерство здравоохранения советует по возможности продолжать разрешать работникам работать на дому. Однако, если это невозможно, одной из главных рекомендаций министерства является поэтапное возобновление работы в офисах, с сохранением необходимого расстояния в 2 метра между рабочими местами.

Также указывается, что работодатели должны ограничивать контакты работников – они не должны превышать 15 минут.