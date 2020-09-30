Listen to «Правила посещения родственников в больницах в период пандемии» on Spreaker.

Как в период пандемии посещать близких людей в больнице. Если раньше каждое лечебное учреждение устанавливало свои правила, то теперь Министерство здравоохранения разработало правила, единые для всей страны. И теперь для того, чтобы справиться с распространением коронавируса, их должны придерживаться все лечебные учреждения Литвы.

— По правилам, люди, навещающие своих близких, будут зарегистрированы и смогут войти в палату только в том случае, если их температура не превышает 37,3℃. Для посещения родственников в больнице потребуется разрешение заведующего отделением или, в его отсутствие, — дежурного врача.

— Люди могут посещать в больнице своих близких, если они не находятся в изоляции и у них нет симптомов инфекции верхних дыхательных путей. При входе и выходе из отделения надо дезинфицировать руки. И посетители, и люди, которых они посещают, должны находиться в масках, закрывающих нос и рот, за исключением тех случаев, когда маски невозможно носить по медицинским соображениям.

— Лежащих в больнице людей можно посещать, если у них не диагностирован коронавирус, нет симптомов этого заболевания и они не контактировали с заболевшим. Если у человека есть эти симптомы, близким должна предоставляться возможность посетить пациента в терминальном состоянии.

— Пациентов, у которых нет симптомов, характерных для коронавируса, можно посещать не чаще трех раз в неделю.

— Посещать можно пациентов в тяжелом состоянии, пациентов младше 14 лет, людей с ограниченными возможностями, а других пациентов — в случаях, определенных руководителем или врачами медучреждения.

— Человека, который находится на лечении в больнице, одновременно может навещать только один человек, если только руководство больницы не позволит больше посетителей. То же самое относится и к многоместным палатам — одновременно там может находиться только один посетитель, исключение — решение администрации.

Ну и, наконец, продолжительность визита не должна превышать 15 минут в специально отведенные для этого часы.