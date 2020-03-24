Listen to «КАРАНТИН — правила поведения в магазине и на улице» on Spreaker.



В связи с тем, что рост заболеваемости коронавирусом всё ещё не идет на спад, в нашей стране принимаются серьёзные меры для того, чтобы остановить его распространение. Минздрав выпустил постановление, которое касается торговых учреждений. Продовольственным магазинам и аптекам в условиях карантина следует ограничивать поток покупателей, закупаться в них запрещено группами больше, чем по два человека. Кроме того, и расстояние от покупателя до продавца должно составлять не менее двух метров. А если в магазине не выдерживается расстояние между кассами в два метра, то продавцам следует работать в каждой второй кассе. Рекомендуется также оборудовать перегородки между работниками магазина и покупателями. Запрещено закупаться группе людей больше чем два человека, а члены семьи должны делать закупки по одному.

Учреждения торговли обязаны дезинфицировать торговые корзинки и коляски после каждого использования. Сотрудники магазинов должны следить за тем, чтобы покупатели в очереди соблюдали между собой дистанцию не менее одного метра. Кроме того, покупателей просят по возможности не расплачиваться наличными деньгами. А работники магазина должны в обязательном порядке не реже, чем каждые два часа, а в случае необходимости и чаще, мыть руки теплой водой с мылом, дезинфицировать их. Конечно же, запрещено посещать магазины людям, которые находятся на самоизоляции.

Как отмечают работники торговли, поток покупателей в магазинах сократился, а более строгое регулирование, по их мнению, может дать противоположный эффект — люди вынуждены будут при любых погодных условиях собираться в очереди на улице.

Напомним, что Минздрав Литвы выпустил также рекомендации, согласно которым следует принимать более строгие меры индивидуальной защиты, чем это требовалось ранее. В общественных местах рекомендуется носить медицинские маски, за исключением тех случаев, когда человек едет за рулём автомобиля. Если такой маски нет, можно использовать тканевую маску, закрывающую нос и рот. Кроме того, рекомендуется в общественных местах, где приходится соприкасаться с какими-либо предметами, надевать одноразовые перчатки.

В целях безопасности следует также избегать прямого контакта с другими людьми, а также строго следовать требованиям личной гигиены — это гигиена рук, этикет кашля.

Ну и, наконец, по возвращении домой с улицы не забывайте долго и тщательно, не менее 20 секунд, мыть с мылом руки, обязательно помыть и лицо. Ну а для того, чтобы и наше жилище было в безопасности, надо не забывать и дома дезинфицировать поверхности, которых мы касаемся чаще всего — выключатели, дверные ручки, — особенно на входных дверях. Делать это желательно каждый день раствором теплой воды с мылом или каким-либо дезинфицирующим раствором. Давайте будем помнить, что вирус отступит только в том случае, если мы объединимся, и сообща будем соблюдать все необходимые правила.