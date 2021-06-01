«Правило одного дня» поможет наладить отношения с ребенком

Как наладить отношения с собственным ребенком? Психологи советуют использовать «правило одного дня». Дело в том, что и для взрослого человека, и для ребенка крайне важно хотя бы один день в неделю побыть вместе и отвлечься от других дел.

ПОЧЕМУ НАМ НЕОБХОДИМ ОТДЫХ С СЕМЬЕЙ?

Вечная гонка

Мы, взрослые, — участники бесконечной гонки. Мы работаем. Оплачиваем счета, ипотеку, кредиты. Что-то покупаем. Соревнуемся друг с другом. И постоянно находимся в стрессе, в ожидании: «Вот еще немного поработаю и наконец начну жить». У нас нет перерывов. Мы постоянно на связи. Даже когда выключен телефон, нам не удается забыть о делах.

Но ведь всегда найдется кто-то, кто будет лучше, богаче, успешнее. Денег всегда недостаточно много. И в этой гонке мы рискуем пропустить что-то важное.

Стресс «в наследство»

Стресс, который испытывают взрослые, распространяется и на детей. Родители навязывают им свой ритм жизни. Только приведя малыша в детский сад, они уже интересуются, подготовят ли его там к школе. Современные папы и мамы стремятся, чтобы уже в три года кроха читал, в пять лет умел считать, а в шесть знал таблицу умножения. И в результате этого малыш думает не о том, с кем поиграть и подружиться, а как достичь установленной планки.

СЕКРЕТ СОХРАНЕНИЯ СЕМЬИ

Древняя легенда

Давайте вспомним историю библейского пророка Моисея, который вывел евреев из Египта. 40 лет он водил их по пустыне, в которой не было еды. Но каждый день утром на земле появлялась манна небесная, которая питала людей. В пятницу она выпадала в двойном объеме, чтобы в субботу народ мог отдохнуть, заранее заготовив пищу.

Эта легенда объясняет одну из главных традиций иудаизма — соблюдать шаббат. Это день покоя, который человек посвящает близким, молитве, отдыхает физически и накапливает силы. За столом встречаются все члены семьи.

Эта древняя традиция сохранилась по сей день. И мы можем перенять эту важную идею: один день в неделю важно отдыхать и быть вместе с близкими.

Дом — территория любви и мира

Человек, постоянно пребывающий в гонке, привносит в дом тревогу и суету. У него нет связи с членами семьи, поскольку он не проводит с ними время, не отделяется от сторонних забот. Но при этом всем хочется, чтобы дом был территорией любви, покоя, мира и добра. А для этого нужно полностью отключаться от дел и направлять свое внимание на семью и детей.

ПРАВИЛО ОДНОГО ДНЯ

Почему бы не прислушаться к библейской мудрости? В семье можно организовать свой «диджитал-шаббат»: не назначать на выходной день встречи и отключать телефоны. Целый день мы можем провести с близкими: съездить в парк, поговорить о личном, узнать, кто чем живет.

Играйте вместе

Психологи утверждают, что ощущение счастья на 85% мы черпаем во взаимоотношениях с близкими. Уделяя всего один день в неделю отдыху и семье, вы можете сделать себя и своего ребенка счастливыми.

Дети открыты и верят в чудеса, наполнены жизненной энергией. Для них мир великолепен, прекрасен и чудесен. Пора поучиться у них этому. Понаблюдайте с малышом, как плывет по ручью бумажный кораблик. Придя на детскую площадку, будьте активными: вместе с ним покатайтесь на горке, покормите голубей. За один день ребенок станет к вам ближе. Это будет уникальный опыт, который запомнится и вам, и ему на долгие годы.

Счастье здесь и сейчас

Ребенок не заметит разницу между вашей старой машиной и новой. Он не поймет, дорогой курорт вы выбрали для отдыха или нет. И ему совершенно не важно, какие бренды вы предпочитаете. Но ребенок заметит отсутствие мамы или папы рядом. И для счастья ему нужны родители, которые проводят время вместе с ним.

Сделав «правило одного дня» традицией, вы можете почувствовать, что ваша семья становится крепче. И не только сами привыкнете давать себе отдых, но и научите своих детей не терять себя в повседневной гонке, в которую они раньше или позже включатся сами.

Источник