Covid-19 Новости

Правительство будет решать вопрос ослабления карантина

Автор RUSRADIO LT 18
Правительство будет решать вопрос дальнейшего ослабления карантина

По средам традиционно проходят заседания правительства. Вот и в эту среду, 3 февраля, правительство соберется, чтобы решить вопрос дальнейшего ослабления карантинного режима.

На повестке очередного заседания – открытие небольших магазинов с отдельным входом и салонов красоты. А лыжным трассам уже разрешено открыться, но при условии соблюдения строгих ограничений. Билеты можно продавать только по интернету. Арендовать лыжный инвентарь запрещено. Необходимо ограничивать количество людей на подъемниках, а на лыжной трассе человек может находиться не более двух часов. Кроме того, в связи с действующим запретом на передвижение людей по стране, лыжные центры могут предоставлять услуги только жителям своего самоуправления. Однако глава Минздрава Арунас Дулькис заверил, что правительство собирается обсуждать ослабления карантинного режима каждую неделю. Поэтому есть надежда на поэтапное возвращение к нормальной жизни. 
Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
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