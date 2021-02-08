Правительство готово идти на некоторые риски

Премьер-министр Ингрида Шимоните сегодня сообщила, что в среду правительство может принять некоторые послабления карантина.

Они будут относиться к услугам, предоставляемым в помещениях долее 15 минут, – то есть, услугам салонов красоты, магазинов с товарами не первой необходимости с отдельным входом и т.д. Обсуждается также возможность разрешить индивидуальные тренировки на улице и уличную торговлю. В ближайшие дни будут четко оговорены и озвучены условия, при которых можно будет возобновить работу этих сфер. Сам план смягчения карантина будет утвержден в среду, однако предварительно он уже согласован сегодня.

Ингрида Шимоните акцентировала, что принимая подобные решения, правительство берет на себя определенную ответственность.

“Мы идем на некоторый риск, потому что эксперты еще не рекомендовали разрешать отдельные виды экономической деятельности, однако правительство решило пойти на эти риски. Поэтому за ситуацией будет вестись пристальное наблюдение”, – сказала премьер-министр.

По словам Ингриды Шимоните, в среду эти решения будут приняты, чтобы уже со следующего понедельника могли открыться салоны и торговые точки, а также возобновиться индивидуальные тренировки на улице.

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Кроме того, министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте представила два основных средства помощи для малого и среднего бизнеса.

Первое – государство частично компенсирует плату за тестирование работников, с тем, чтобы малый и средний бизнес мог начать работать максимально безопасно.

Второе – для рыночных торговцев, деятельность которых была остановлена в период карантина, предусмотрена компенсация в размере 300 евро.

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Между тем, ограничение на передвижение между муниципалитетами пока отменять не планируется.

При этом Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела говорит, что, по его мнению, контроль передвижений между муниципалитетами более эффективен в выходные дни. В этом случае полиция может уделить ему больше времени и сил. Что же касается рабочих дней, то, по словам Генерального комиссара полиции, здесь эффективнее уделить внимание лицам, находящимся на самоизоляции.