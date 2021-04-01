Правительство Эстонии продлило локдаун до 25 апреля

Правительство Эстонии приняло решение продлить локдаун до 25 апреля.

«Все ограничения, которые действуют сейчас, останутся прежними», – сказал журналистам министр государственного управления Яак Ааб.

В Эстонии 11 марта ввели строгие ограничения, которые должны были действовать до 11 апреля. Для сокращения показателей заражения закрыты торговые предприятия кроме магазинов, предлагающих товары первой необходимости. Закрыты все места общественного питания, приостановлена работа развлекательных заведений, запрещено проведение мероприятий. Школы полностью переведены на дистанционное обучение. Детей в детские сады рекомендовано приводить только в случае крайней необходимости.

***

Лидеры 23 государств выступили с призывом разработать новый международный договор о готовности к пандемиям и борьбе с ними. Такое соглашение должно быть нацелено на укрепление сотрудничества стран в областях оповещения о ЧС, обмена данными и профильных исследованиях, отметили главы государств и правительств. В числе выступивших с такой инициативой – канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, президент Чили Себастьян Пиньера и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса.

***

Правительство Великобритании заявило о готовности экспортировать производящуюся в стране вакцину лишь после того, как прививки получит все взрослое население страны. Основное внимание должно быть сосредоточено на защите Великобритании, указал министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии страны Квази Квартенг в интервью телеканалу Sky News.

***

Глава Венесуэлы Николас Мадуро предложил расплатиться нефтью с возможными поставщиками вакцин от COVID-19. У раздираемой экономическим кризисом страны имеются нефтяные танкеры и клиенты, которые купят венесуэльское «черное золото», заявил Мадуро в телеэфире.