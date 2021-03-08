Правительство Эстонии расширило карантинные ограничения

Правительство Эстонии расширило противоэпидемические ограничения. Новые правила начали действовать с субботы.

Об этом сообщила пресс-служба правительства. Для предприятий общественного питания и торговых центров действует правило заполнять помещения не более, чем на 25%. В выходные дни предприятия торговли и общепита должны быть закрыты, в будние дни – закрываться в 18.00, позже разрешено продавать еду навынос.

Открытыми могут оставаться магазины продуктов и товаров первой необходимости. Например, аптеки и оптики, а также магазины, совершать покупки в которых можно, не выходя из машины (драйв-ин).

Для мест торговли под открытым небом, например, рынков, начнет действовать требование обеспечивать дистанцию между клиентами.

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В Испании ограничат передвижение между регионами в пасхальные праздники для сдерживания коронавирусной инфекции.

Об этом договорилось правительство с властями автономных сообществ. Во время Страстной недели и в длинные пасхальные выходные многие испанцы путешествуют и навещают родственников. Католическая Пасха в этом году приходится на 4 апреля.

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Более 17 000 медработников по всему миру стали в 2020 году жертвами COVID-19, сообщает организация Amnesty International.

“Это не только трагично, но и несправедливо, что каждые 30 минут пандемия уносит жизнь одного из работников сферы здравоохранения”, – заявил руководитель одного из отделений Amnesty International Стив Кокбурн.

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Международный кинофестиваль в Карловых Варах перенесен из-за пандемии на конец августа, сообщили организаторы.

Первоначально его планировалось провести в начале июля. Чехия сильнее других государств ЕС страдает от последствий пандемии. В стране с населением в 10,7 млн человек с начала пандемии коронавирусом заразились уже 1,3 млн человек.