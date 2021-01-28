Новости Паутина

Правительство Эстонии впервые возглавила женщина

Автор Эвелина Никанорова 13
Кая Каллас

Премьер-министром Эстонии впервые в истории страны стала женщина — председатель Партии реформ Кая Каллас.

В итоге, Эстония стала единственным государством, где и президент, и глава правительства — женщины, отмечает Estonian World.

Сама президент Эстонии — Керсти Кальюлайд — возглавила страну в 2016 году. Тогда она также стала первой женщиной на этом посту. В новое правительство, сформированное накануне, вместе с Каллас вошли еще шесть женщин-министров. Отмечается, что это также происходит в Эстонии впервые.

Формирование нового правительства Эстонии потребовалось после отставки с поста премьера Юри Ратаса. Он покинул свой пост из-за коррупционного скандала 13 января.

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