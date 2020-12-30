Covid-19 Новости

Правительство Латвии ввело комендантский час на выходных

Автор RUSRADIO LT 16

Евросоюз заказал у компаний BioNTech и Pfizer дополнительные 100 млн доз вакцины от коронавируса.

«Таким образом, у нас в распоряжении будет 300 млн доз вакцины, которая считается безопасной и эффективной», – написала в этой связи глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

В ноябре ЕС закупил у BioNTech/Pfizer 200 млн доз вакцины с опцией заказа дополнительных 100 млн порций.

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Правительство Латвии ввело комендантский час на выходных. С 30 декабря по 4 января и 8-10 января с 22:00 до 5:00 все должны находиться дома. Вместе с тем власти до 7 февраля продлили установленный в стране режим чрезвычайной ситуации. Ограничивать передвижение людей днем пока не планируется.

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В связи с пандемией коронавируса каникулы в московских школах продлены на неделю, до 17 января, объявил столичный мэр Сергей Собянин. Сейчас в Москве в школу ходят ученики с первого класса по пятый, а остальные обучаются дистанционно.

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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан считает отмену локдауна в стране 10 января маловероятной.

«На сегодняшний момент число новых заражений далеко от того, каким мы хотели бы его видеть, – заявил политик в интервью немецкому общественно-правовому телеканалу ARD. – Несомненно, 10 января будут приняты меры».

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