Covid-19

Правительство Литвы приняло решение смягчить условия карантина

Автор Анжелика Орлёнок 14
Правительство Литвы приняло решение смягчить условия карантина

Сегодня Правительство Литвы пересмотрело действующие условия карантина и приняло решение о смягчении некоторых из них.

В частности, изменения коснулись прибывающих в Литву путешественников, продления действия ПЦР-тестов и тестов на антигены, детского неформального образования, часов работы заведений общепита и получения паспорта возможностей.

Кроме того, во время сегодняшнего заседания Правительство Литвы одобрило также трёхлетний план увеличения акцизов на все алкогольные напитки, табачные изделия и их альтернативу. Согласно плану, вино и другие ферментированные алкогольные напитки в следующем году подорожают на 0,08 евро, пиво – на 0,02 евро, пачка сигарет – на 0,15 евро. Теперь утверждение этого плана – за Сеймом Литвы.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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