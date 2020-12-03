Правительство Литвы ужесточило условия карантина на всей территории страны.

Было решено, что в публичных местах могут собираться только по два человека (до этого разрешалось по 5). Кроме того, ограничивается торговля во всех временных местах, рекомендуют отказаться от рекламы распродаж, скидочных часов и дегустаций.

Напоминаем, что карантин в Литве продлен до 17 декабря включительно.

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Великобритания стала первой страной, утвердившей массовое использование вакцины от Covid-19 производства Pfizer/BioNTech, передает BBC.

Британский регулятор MHRA признал вакцину с 95% эффективностью безопасной для использования со следующей недели. Вакцинация может начаться в ближайшие дни для тех, кто больше всего в ней нуждается. Например, пожилые люди в пансионатах.

Первая партия вакцин составит 800 000 доз, всего Великобритания заказала 40 млн доз вакцины. Вакцина Pfizer/BioNTech стала самой быстрой, прошедшей все этапы разработки от концепции до реальности за десять месяцев. Обычно этот процесс занимает десятилетие.

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В Петербурге на концерты Басты, «Би-2» и «АлоэВеры» пришли почти 20 тысяч человек.

В выходные, когда прошли концерты, залы в Петербурге можно было заполнять наполовину. Ледовый дворец, где два дня выступал Баста, вмещает 12 300 человек. На каждый из двух концертов «Би-2» пришли примерно 3500 зрителей, а на выступлении «АлоэВеры» было около 500 человек. Музыканты в ответ на критику заявили, что посещение концертов — личная ответственность зрителей. Вчера стало известно, что Ледовый дворец закрыли до февраля.