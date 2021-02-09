Covid-19 Новости

Правительство обещает, что решения будут в среду

Автор RUSRADIO LT 30

Члены правительства Литвы предварительно договорились, что некоторые магазины непродовольственных товаров и парикмахерские могли бы открыться со следующего понедельника. Однако окончательное решение планируется принять в эту среду.

По утверждению премьер-министра, до следующей среды будет также подготовлено предложение о торговле на открытом воздухе.

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Канцлер Германии Ангела Меркель планирует 11 февраля выступить с правительственным заявлением по ситуации с пандемией.

Об этом сообщает информагентство Reuters со ссылкой на источники в правительственных кругах. 10 февраля Меркель встретится с главами федеральных земель, чтобы обсудить ограничительные меры, срок действия которых истекает 14 февраля.

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Власти Швеции планируют до 1 июня ввести электронные документы с данными о поставленных прививках.

Реализацией проекта уже занимается ряд профильных ведомств, сообщило правительство в Стокгольме. Власти отметили, что электронные прививочные сертификаты могут в будущем понадобиться для въезда в определенные страны или посещения мероприятий. Швеция выступает за выработку на уровне Евросоюза общего подхода к этой теме.

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис стал объектом критики из-за предполагаемого нарушения ограничительных мер.

В соцсетях появилась фотография, на которой Мицотакис запечатлен на обеде с участием около 30 человек, проходившем на балконе дома парламентария от правящей партии. Левоцентристское партийное объединение “Движение перемен” назвало поступок главы правительства “провокационным и оскорбительным”. Действующие ограничения запрещают собрания в частных помещениях.

 

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