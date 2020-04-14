Правительство обсудит смягчение карантина и повышение зарплат

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Правительство Литвы планирует на этой неделе объявить план постепенного смягчения карантинных ограничений — этот процесс будет проходить в четыре этапа.

Кроме того, на текущей неделе правительство рассмотрит предложение о повышении зарплаты учителям и научным сотрудникам, которое намечается с сентября.

Предлагается примерно на 8 процентов увеличить как минимальные, так и максимальные коэффициенты заработной платы. При этом повышение в каждом конкретном случае будет зависеть от категории и учёной степени сотрудника.

Если поправки будут утверждены правительством, окончательное решение должен будет принять Сейм Литвы.