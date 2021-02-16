Правительство одобрило концепцию поддержки самозанятых

Правительство одобрило концепцию поддержки физических лиц, занимающихся индивидуальной деятельностью.

Самозанятые, деятельность которых была ограничена во время карантина, смогут вернуть оплаченный налог GPM за 2019 год. Но для этого есть и пол, и потолок выплат.

Если налоги не были полностью уплачены, то минимальный уровень составляет 100 евро. Потолок же – около 16 тыс. евро. На помощь не смогут претендовать лица, у которых в 2019 году имелся другой доход, и он превышал 12 минимальных месячных заработков.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.