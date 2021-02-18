Правительство одобрило концепцию субсидий пострадавшему от пандемии бизнесу

Правительство одобрило разработанную Министерством экономики и инноваций концепцию субсидий пострадавшему от пандемии бизнесу. На единовременные выплаты планируется выделить 70 миллионов евро.

«Мы видим наиболее пострадавшие направления бизнеса – рестораны, кафе, бары, спортивные клубы, кинотеатры, организация мероприятий, услуги размещения, туризм, – и многие другие, деятельность которых была практически парализована во время карантина. Эти направления получат более щедрые субсидии для покрытия части понесенных затрат. Мы делаем все возможное, чтобы сохранить экономическое здоровье как людей, так и государства», – сказала министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

Компании, наиболее пострадавшие от пандемии, смогут выбирать между двумя вариантами расчета выплат.

В первом случае выплаты будут назначаться компаниям, оборот которых упал на 60% и больше. Будет оцениваться среднемесячный оборот в период с 1 ноября 2020 г. до 31 января 2021 г. по сравнению с таким же периодом 2019-2020 гг. Размер субсидии будет рассчитываться на основе выплаченного в 2019 году налога на доход, связанный с трудовыми отношениями, и составит не менее 60% GPM. Единовременная субсидия составит не менее 500 евро, максимально возможная сумма – 100 тысяч евро.

Вторая альтернатива – для компаний, которые уже исчерпали лимит государственной помощи в 800 тысяч евро. Интенсивность поддержки будет зависеть не от снижения оборота, а от неоплаченных постоянных затрат. Таких, как счета за аренду помещений, коммунальные услуги и т.д. Размер субсидии не должен превышать 70% непокрытых постоянных затрат, а для микро- и малых предприятий – 90%. Должны быть рассчитаны затраты на период с 1 февраля 2021 г. до 30 апреля 2021 г. Максимальный размер субсидии также может достигать 100 тысяч евро.

Эта мера еще должна быть согласована с Еврокомиссией.

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Кроме того, во втором пакете поддержки бизнеса, подготовленном Министерством экономики и инноваций, предусмотрены еще три меры. Это уже одобренные правительством поддержка лиц, занимающихся индивидуальной деятельностью, тестирование сотрудников и компенсация налога на торговые места.

На помощь самозанятым лицам выделяется 30 млн евро. Субсидия составит 100% от уплаченного в 2019 году подоходного налога (GPM). Минимальная сумма составит 100 евро, максимальная – почти 22 тыс. евро.

Пособие единовременное, оно будет назначено дополнительно к выплачиваемому Службой занятости пособию в размере 260 евро.

Малому и среднему бизнесу будет выделено 30 млн евро на тестирование на коронавирус. Предусмотрена компенсация в размере 12 евро за один быстрый серологический тест на антитела или экспресс-тест на антигены. Цель этой меры – помочь представителям бизнеса быстро и плавно вернуться к обычному режиму работы.

2 млн евро предназначено на компенсацию рыночного налога – выплата одному лицу, торгующему непродовольственными товарами, составит 300 евро. Подсчитано, что эта единовременная выплата позволит продавцам покрыть стоимость двух месяцев аренды торговой точки на рынке.

Общая сумма средств, выделенных на этот пакет, составляет 150 млн евро. В настоящее время компании могут пользоваться средствами первого пакета помощи бизнесу – субсидиями и льготными кредитами, на которые было выделено соответственно 150 и 30 млн евро. Общая сумма первого и второго пакетов помощи бизнесу, выделяемых Министерством экономики и инноваций, составит 330 млн евро.

Помощь, которая предусматривается вторым пакетом, будет распределяться до 30 июня 2021 года.

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