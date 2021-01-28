Правительство отложило подсчет размера доплат за лекарственные средства

Правительство решило отложить до последнего квартала этого года применение новых требований при расчете взноса людей за комбинированные лекарственные препараты от одного поставщика.

Новые требования должны были вступить в силу с начала года, однако решено дать больше времени для корректировки цен на такие препараты.

Напомним, с 1 января должны были вступить в силу новые расценки доплат на комбинированные лекарства. Должен был быть введен новый порог доплат, или так называемый «потолок» доплат для комбинированных компенсируемых лекарств одного производителя. Этот «потолок» не может превышать сумму максимальных доплат составных частей.

При таком ценообразовании в новый прайс-лист не попали бы 68 комбинированных лекарств, на которые производители не снизили цену так, чтобы доплата для пациентов соответствовала новым требованиям. В Литве такие препараты употребляют около 200 тысяч человек.

После уточнения правительством срока вступления в силу ценообразования на комплексные лекарства принято решение оставить в силе порядок расчета доплат на лекарства, который существовал до сих пор. Он предусматривает, что доплата пациента за комбинированный лекарственный препарат не может превышать размер максимальной доплаты (с 1 октября 2020 года это 4,71 евро).

Правительство также определило, что данный порядок расчета будет действовать и при составлении расценок на компенсируемые лекарства II и III кварталов 2021 года.

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