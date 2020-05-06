Правительство подготовило стратегию поведения при возможных обострениях вируса в будущем

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Наряду с решениями сегодняшнего дня правительство Литвы одобрило новую стратегию управления COVID-19 в будущем, с тем, чтобы в дальнейшем быть подготовленными к возможным сезонным обострениям вируса. По словам премьер-министра Саулюса Сквернялиса, нам всем придется научиться жить в новой реальности, с учетом коронавируса.

Прежде всего, в проекте различаются три уровня риска для отдельных лиц: высокий (старше 60 лет, с сопутствующими заболеваниями, а также люди, находящиеся в прямом контакте с инфицированными и т.д.), средний и низкий. Чем выше уровень, тем интенсивнее должны быть меры защиты.

Второй важный принцип проекта — это локализация случаев вируса, активное тестирование, а при необходимости — локальный карантин. Например, в рамках семьи, компании или учреждения, детсада, больницы, магазина, а при необходимости — округа, района или города.

Третий важнейший принцип — это своевременное информирование населения. В проекте утверждается, что применение чрезвычайно строгих карантинных условий, особенно по всей стране, является последним средством контроля по распространению вируса.

Отмечается, что эта стратегия может быть пересмотрена после разработки вакцины или лекарства.