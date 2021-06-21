Правительство пока не готово ослабить карантин на Йонинес

Правительству пока не удается договориться по поводу облегчения карантинного режима во время празднования Ивана Купалы, Йонинес.

Решения по этому поводу будут приниматься на утреннем заседании во вторник, 22 июня.

Напоминаем, что Минздрав Литвы вносил изменения к порядку проведения мероприятий на свежем воздухе. В частности, предлагалось упразднить требование находиться на таких мероприятиях только на сидячих местах. Вносилось и предложение отменить на Йонинес запрет на продажу еды и напитков. Предлагалось также не требовать с организаторов мероприятий под открытым небом 23-24 июня распространять билеты только по интернету.

В свою очередь, премьер Ингрида Шимоните сомневается, разумно ли разрешать массовые мероприятия без каких-либо ограничений в то время, когда в Литве появилась мутация «дельта». Это так называемый индийский штамм.

А мы напоминаем, что за прошедшие сутки в стране установлено 28 новых случаев заражения коронавирусом, скончался 1 человек. И это самые низкие показатели с середины прошлого сентября. Доля положительных тестов — менее 1%. Двухнедельный показатель заболеваемости – около 60 случаев на 100 тысяч жителей.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.