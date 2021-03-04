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Правительство: помощь рыночным торговцам составит 300 евро на человека

Автор Анжелика Орлёнок 22
DELFI / Josvydas Elinskas

Правительство приняло решение назначить рыночным торговцам компенсацию за торговые места. Каждому продавцу будет выделено до 300 евро.

Компенсация будет назначаться, если бизнес предпринимателя пострадал в период пандемии. Кроме того, в период с сентября по 16 декабря прошлого года у продавца должно было быть бизнес-удостоверение или зарегистрирована индивидуальная деятельность по справке, подана годовая декларация о доходах за 2019 год, если у него было такое обязательство.

«С 8 марта можно будет подавать заявления в Государственную налоговую инспекцию. Помощью смогут воспользоваться примерно 6600 торговцев» – сказала министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

Один торговец сможет получить одну компенсацию, независимо от того, сколько торговых точек у него есть.

Намечено, что компенсация составит 300 евро или меньше, если ее размер должен быть уменьшен в зависимости от размера минимально установленной помощи. Размер компенсации устанавливается на основании того, что одно торговое место в месяц в среднем стоит 155 евро.

Список потенциальных получателей компенсации составит Государственная налоговая инспекция.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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