Правительство: помощь рыночным торговцам составит 300 евро на человека

Правительство приняло решение назначить рыночным торговцам компенсацию за торговые места. Каждому продавцу будет выделено до 300 евро.

Компенсация будет назначаться, если бизнес предпринимателя пострадал в период пандемии. Кроме того, в период с сентября по 16 декабря прошлого года у продавца должно было быть бизнес-удостоверение или зарегистрирована индивидуальная деятельность по справке, подана годовая декларация о доходах за 2019 год, если у него было такое обязательство.

«С 8 марта можно будет подавать заявления в Государственную налоговую инспекцию. Помощью смогут воспользоваться примерно 6600 торговцев» – сказала министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

Один торговец сможет получить одну компенсацию, независимо от того, сколько торговых точек у него есть.

Намечено, что компенсация составит 300 евро или меньше, если ее размер должен быть уменьшен в зависимости от размера минимально установленной помощи. Размер компенсации устанавливается на основании того, что одно торговое место в месяц в среднем стоит 155 евро.

Список потенциальных получателей компенсации составит Государственная налоговая инспекция.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.